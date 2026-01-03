США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения

Мадуро обвиняют в сговоре с целью наркоторроризма, сговоре по импорту кокаина, владении пулеметами и взрывными устройствами, а также в сговоре с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против США.

В субботу, 3 января, Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в Южном округе Нью-Йорка. Об этом написала генеральный прокурор США Памела Бонди на своей странице в социальной сети Х.

Мадуро инкриминируют сговор с целью наркоторроризма, сговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме того, речь идет о сговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.

«Вскоре они испытают на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени всего Министерства юстиции США я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он проявил мужество потребовать ответственности от имени американского народа, а также выразить огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и чрезвычайно успешную операцию по задержанию этих двух подозреваемых международных наркоторговцев», — написала она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы.

