  1. В мире

США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения

15:07, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мадуро обвиняют в сговоре с целью наркоторроризма, сговоре по импорту кокаина, владении пулеметами и взрывными устройствами, а также в сговоре с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против США.
США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 3 января, Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в Южном округе Нью-Йорка. Об этом написала генеральный прокурор США Памела Бонди на своей странице в социальной сети Х.

Мадуро инкриминируют сговор с целью наркоторроризма, сговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме того, речь идет о сговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.

«Вскоре они испытают на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени всего Министерства юстиции США я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он проявил мужество потребовать ответственности от имени американского народа, а также выразить огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и чрезвычайно успешную операцию по задержанию этих двух подозреваемых международных наркоторговцев», — написала она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Венесуэла

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]