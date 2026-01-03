  1. Фото
  2. / В мире

Трамп обнародовал первый снимок Мадуро после его задержания, фото

18:43, 3 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фото президента Венесуэлы сделано на борту корабля USS Iwo Jima.
Трамп обнародовал первый снимок Мадуро после его задержания, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп показал первое фото задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Николас Мадуро на борту USS Iwo Jima», — подписал фото Трамп и опубликовал его в своей соцсети Truth Social.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы. 

Добавим, что США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Венесуэла Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]