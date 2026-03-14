Украинские ТЭЦ будут восстанавливать с помощью европейского оборудования – Шмыгаль

Украинские инженеры ищут оборудование в ЕС для ремонта ТЭЦ после обстрелов со стороны России.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинские инженеры обследовали выведенные из эксплуатации электростанции в Европейском Союзе, чтобы найти оборудование для восстановления поврежденных российскими обстрелами теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

По его словам, на данный момент проверено восемь станций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. Уже определено оборудование на Рижской ТЭЦ, которое заинтересовало украинские энергокомпании, и направлен официальный запрос на его передачу в Украину.

Кроме того, достигнуты договоренности с Нидерландами о поставках оборудования для «Укрнафты», «Укргаздобычи» и «Укртрансгаза».

«Начинаем восстановление уже сейчас, усиливаем защиту энергообъектов, чтобы быть максимально готовыми к следующей зиме», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.