Украинские ТЭЦ будут восстанавливать с помощью европейского оборудования – Шмыгаль

19:05, 14 марта 2026
Украинские инженеры ищут оборудование в ЕС для ремонта ТЭЦ после обстрелов со стороны России.
Украинские ТЭЦ будут восстанавливать с помощью европейского оборудования – Шмыгаль
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинские инженеры обследовали выведенные из эксплуатации электростанции в Европейском Союзе, чтобы найти оборудование для восстановления поврежденных российскими обстрелами теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

По его словам, на данный момент проверено восемь станций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. Уже определено оборудование на Рижской ТЭЦ, которое заинтересовало украинские энергокомпании, и направлен официальный запрос на его передачу в Украину.

Кроме того, достигнуты договоренности с Нидерландами о поставках оборудования для «Укрнафты», «Укргаздобычи» и «Укртрансгаза».

«Начинаем восстановление уже сейчас, усиливаем защиту энергообъектов, чтобы быть максимально готовыми к следующей зиме», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

энергетика Денис Шмыгаль

