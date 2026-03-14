Українські ТЕЦ відновлюватимуть із допомогою європейського обладнання – Шмигаль

Українські інженери шукають обладнання в ЄС для ремонту ТЕЦ після обстрілів Росії.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що українські інженери обстежили виведені з експлуатації електростанції в Європейському Союзі, щоб знайти обладнання для відновлення пошкоджених російськими обстрілами теплоелектроцентралей (ТЕЦ).

За його словами, наразі перевірено вісім станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Вже визначено обладнання на Ризькій ТЕЦ, яке зацікавило українські енергокомпанії, і направлено офіційний запит для його передачі в Україну.

Крім того, досягнуто домовленостей із Нідерландами про постачання обладнання для «Укрнафти», «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу».

«Починаємо відбудову вже зараз, посилюємо захист енергооб’єктів, щоб бути максимально готовими до наступної зими», – наголосив Денис Шмигаль.

