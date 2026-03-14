  1. В Україні

Українські ТЕЦ відновлюватимуть із допомогою європейського обладнання – Шмигаль

19:05, 14 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українські інженери шукають обладнання в ЄС для ремонту ТЕЦ після обстрілів Росії.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що українські інженери обстежили виведені з експлуатації електростанції в Європейському Союзі, щоб знайти обладнання для відновлення пошкоджених російськими обстрілами теплоелектроцентралей (ТЕЦ).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, наразі перевірено вісім станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Вже визначено обладнання на Ризькій ТЕЦ, яке зацікавило українські енергокомпанії, і направлено офіційний запит для його передачі в Україну.

Крім того, досягнуто домовленостей із Нідерландами про постачання обладнання для «Укрнафти», «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу».

«Починаємо відбудову вже зараз, посилюємо захист енергооб’єктів, щоб бути максимально готовими до наступної зими», – наголосив Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика Денис Шмигаль

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]