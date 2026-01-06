  1. В Україні

Що робити, якщо до вас наближається «швидка»: правила для водіїв та пішоходів

22:00, 6 січня 2026
Як правильно реагувати на автомобіль швидкої допомоги на дорозі.
Що робити, якщо до вас наближається «швидка»: правила для водіїв та пішоходів
Час для екстрених служб часто вимірюється секундами, тому іншим учасникам дорожнього руху важливо не створювати перешкод для їхньої роботи. Міністерство охорони здоровʼя та Патрульна поліція роз’яснили українцям основні правила поведінки, якщо поруч рухається або зупинилася «швидка».

У МОЗ нагадують, що водій автомобіля швидкої допомоги має право відступати від окремих вимог Правил дорожнього руху — зокрема щодо проїзду перехресть, пішохідних зон, обгону чи швидкості. Водночас він зобов’язаний виконувати сигнали регулювальника. Такі переваги діють за умови ввімкненого проблискового маячка та спеціального світлового сигналу; звуковий сигнал може бути вимкнений.

Якщо до вас наближається «швидка» з увімкненими світловими та/або звуковими сигналами, необхідно дати їй дорогу — звільнити смугу руху або триматися якомога ближче до краю проїжджої частини, забезпечивши безперешкодний проїзд.

У разі, якщо ви наближаєтеся до автомобіля швидкої допомоги, який стоїть на дорозі чи узбіччі з увімкненими сигналами, слід знизити швидкість до 40 км/год. За сигналом регулювальника водій зобов’язаний зупинитися, а продовжувати рух дозволяється лише з його дозволу.

Окрему увагу в МОЗ звертають на ситуації з заторами. У таких випадках учасники руху мають сформувати так званий «аварійний коридор». Якщо на дорозі є розділювальна смуга, автомобілі в крайній лівій смузі повинні зміщуватися ліворуч, а в крайній правій — праворуч. Якщо розділювальної смуги немає, всі транспортні засоби мають максимально притиснутися праворуч, щоб утворити вільну смугу для проїзду «швидкої».

Пішоходам також нагадують: побачивши автомобіль швидкої допомоги з увімкненими світловими та/або звуковими сигналами, слід утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її, адже пріоритет у русі має екстрений транспорт.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що ненадання переваги в русі автомобілю швидкої допомоги тягне за собою штраф. Водночас правоохоронці підкреслюють: головне — пам’ятати, що недотримання цих правил може коштувати комусь життя.

МОЗ посвідчення водія патрульна поліція швидка допомога

