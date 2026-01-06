Что делать, если к вам приближается «скорая»: правила для водителей и пешеходов

Как правильно реагировать на автомобиль скорой помощи на дороге.

Время для экстренных служб часто измеряется секундами, поэтому другим участникам дорожного движения важно не создавать препятствий для их работы. Министерство здравоохранения и Патрульная полиция разъяснили украинцам основные правила поведения, если рядом движется или остановилась «скорая».

В Минздраве напоминают, что водитель автомобиля скорой помощи имеет право отступать от отдельных требований Правил дорожного движения — в частности, относительно проезда перекрестков, пешеходных зон, обгона или скорости. В то же время он обязан выполнять сигналы регулировщика. Такие преимущества действуют при условии включенного проблескового маячка и специального светового сигнала; звуковой сигнал может быть выключен.

Если к вам приближается «скорая» с включенными световыми и/или звуковыми сигналами, необходимо уступить ей дорогу — освободить полосу движения или держаться как можно ближе к краю проезжей части, обеспечив беспрепятственный проезд.

В случае, если вы приближаетесь к автомобилю скорой помощи, который стоит на дороге или обочине с включенными сигналами, следует снизить скорость до 40 км/ч. По сигналу регулировщика водитель обязан остановиться, а продолжать движение разрешается только с его разрешения.

Отдельное внимание в Минздраве обращают на ситуации с заторами. В таких случаях участники движения должны сформировать так называемый «аварийный коридор». Если на дороге есть разделительная полоса, автомобили в крайней левой полосе должны смещаться влево, а в крайней правой — вправо. Если разделительной полосы нет, все транспортные средства должны максимально прижаться вправо, чтобы образовать свободную полосу для проезда «скорой».

Пешеходам также напоминают: увидев автомобиль скорой помощи с включенными световыми и/или звуковыми сигналами, следует воздержаться от перехода проезжей части или немедленно покинуть ее, поскольку приоритет в движении имеет экстренный транспорт.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи влечет за собой штраф. В то же время правоохранители подчеркивают: главное — помнить, что несоблюдение этих правил может стоить кому-то жизни.

