Вадима Ковальского назначили главой Раздельнянской РГА в Одесской области

Назначен председатель Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Ковальского главой Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области.

Соответствующее распоряжение №18/2026-рп глава государства подписал 10 марта.

Что о нем известно

Вадим Ковальский получил полное высшее образование, окончив Одесскую национальную академию связи им. О.С. Попова в 2002 г. по специальностям «Телекоммуникационные системы и сети», «Менеджмент организаций, квалификация – инженер телекоммуникаций» и «Менеджер». В 2020 году получил степень высшего образования магистр в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Публичное управление и администрирование».

С марта 2023 года был заместителем главы Раздельнянской районной государственной администрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.