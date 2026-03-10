  1. В Украине

Вадима Ковальского назначили главой Раздельнянской РГА в Одесской области

13:34, 10 марта 2026
Назначен председатель Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Ковальского главой Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области.

Соответствующее распоряжение №18/2026-рп глава государства подписал 10 марта.

Что о нем известно

Вадим Ковальский получил полное высшее образование, окончив Одесскую национальную академию связи им. О.С. Попова в 2002 г. по специальностям «Телекоммуникационные системы и сети», «Менеджмент организаций, квалификация – инженер телекоммуникаций» и «Менеджер». В 2020 году получил степень высшего образования магистр в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Публичное управление и администрирование».

С марта 2023 года был заместителем главы Раздельнянской районной государственной администрации.

Одесса назначение Владимир Зеленский распоряжение

