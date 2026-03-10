Отпуск при рождении внука: какие условия в 2026 году
Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет, имеют ли бабушка и дедушка право на отпуск после рождения внука.
Отмечается, что в соответствии со ст. 19-1 Закона Украины «Об отпусках» и ст. 77-3 КЗоТ, единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью 14 календарных дней предоставляется таким работникам:
- мужу, жена которого родила ребенка;
- отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но проживает с ней совместно, ведет общее хозяйство и имеет взаимные права и обязанности;
- бабушке, дедушке или другим совершеннолетним родственникам ребенка, которые фактически осуществляют уход за ним, если ребенок воспитывается одинокой матерью или отцом.
Порядок предоставления такого отпуска определен постановлением Кабинета Министров Украины от 07.07.2021 №693 «Об утверждении Порядка предоставления отпуска при рождении ребенка».
Таким образом, бабушка или дедушка могут воспользоваться указанным отпуском только в случае, если они фактически осуществляют уход за ребенком и если ребенок воспитывается одинокой матерью или отцом.
Такой отпуск предоставляется на основании заявления работника и документов, подтверждающих право на его получение, и должен быть использован не позднее чем через 3 месяца со дня рождения ребенка.
Перечень документов, необходимых для предоставления отпуска при рождении ребенка, также определен Порядком №693.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.