  1. В Украине

Отпуск при рождении внука: какие условия в 2026 году

12:45, 10 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бабушка или дедушка могут получить такой отпуск только тогда, когда они фактически ухаживают за ребенком и если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий отец.
Отпуск при рождении внука: какие условия в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет, имеют ли бабушка и дедушка право на отпуск после рождения внука.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что в соответствии со ст. 19-1 Закона Украины «Об отпусках» и ст. 77-3 КЗоТ, единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью 14 календарных дней предоставляется таким работникам:

  • мужу, жена которого родила ребенка;
  • отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но проживает с ней совместно, ведет общее хозяйство и имеет взаимные права и обязанности;
  • бабушке, дедушке или другим совершеннолетним родственникам ребенка, которые фактически осуществляют уход за ним, если ребенок воспитывается одинокой матерью или отцом.

Порядок предоставления такого отпуска определен постановлением Кабинета Министров Украины от 07.07.2021 №693 «Об утверждении Порядка предоставления отпуска при рождении ребенка».

Таким образом, бабушка или дедушка могут воспользоваться указанным отпуском только в случае, если они фактически осуществляют уход за ребенком и если ребенок воспитывается одинокой матерью или отцом.

Такой отпуск предоставляется на основании заявления работника и документов, подтверждающих право на его получение, и должен быть использован не позднее чем через 3 месяца со дня рождения ребенка.

Перечень документов, необходимых для предоставления отпуска при рождении ребенка, также определен Порядком №693.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Гоструда отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет ВР по евроинтеграции рассмотрит новые правила использования тахографов и отдыха водителей

Законопроект устанавливает жесткие лимиты времени управления и отдыха водителей, чтобы приблизить украинские стандарты к европейским.

Делегаты съезда судей рассмотрят избрание членов ВСП, КСУ и новый регламент

ХХ очередной съезд судей Украины официально утвердил повестку дня своей работы.

Станислав Кравченко заявил, что кризис формирования ВРП и КСУ не из-за кадров, проблема — в процедурах

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отчитался о состоянии правосудия в Украине.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

Перезагрузка судейского корпуса: что скрывается за кулисами Съезда

Судьба судебного самоуправления в руках делегатов: в столице начался трехдневный марафон ХХ съезда судей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]