Отпуск при рождении внука: какие условия в 2026 году

Бабушка или дедушка могут получить такой отпуск только тогда, когда они фактически ухаживают за ребенком и если ребенка воспитывает одинокая мать или одинокий отец.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет, имеют ли бабушка и дедушка право на отпуск после рождения внука.

Отмечается, что в соответствии со ст. 19-1 Закона Украины «Об отпусках» и ст. 77-3 КЗоТ, единовременный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью 14 календарных дней предоставляется таким работникам:

мужу, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но проживает с ней совместно, ведет общее хозяйство и имеет взаимные права и обязанности;

бабушке, дедушке или другим совершеннолетним родственникам ребенка, которые фактически осуществляют уход за ним, если ребенок воспитывается одинокой матерью или отцом.

Порядок предоставления такого отпуска определен постановлением Кабинета Министров Украины от 07.07.2021 №693 «Об утверждении Порядка предоставления отпуска при рождении ребенка».

Таким образом, бабушка или дедушка могут воспользоваться указанным отпуском только в случае, если они фактически осуществляют уход за ребенком и если ребенок воспитывается одинокой матерью или отцом.

Такой отпуск предоставляется на основании заявления работника и документов, подтверждающих право на его получение, и должен быть использован не позднее чем через 3 месяца со дня рождения ребенка.

Перечень документов, необходимых для предоставления отпуска при рождении ребенка, также определен Порядком №693.

