  1. В Украине

ФЛП получили возможность подать заявление о потере дохода из-за войны

13:02, 10 марта 2026
В Реестре убытков появилась новая категория для ФЛП.
ФЛП, которые потеряли доход от бизнеса, могут подать заявление о убытках в международный Реестр убытков.

Теперь физические лица-предприниматели могут подать заявление в международный Реестр убытков (RD4U) в новой категории — А3.5 «Потеря частного предпринимательства».

Кто может подать заявление

Как отметили в Минэкономики, заявление могут подать ФЛП, которые потеряли прибыль или были вынуждены прекратить фактическую деятельность после 24 февраля 2022 года вследствие:

  • боевых действий или оккупации (остановка работы из-за опасности);
  • разрушения имущества (повреждение помещения или оборудования);
  • вынужденного переезда в другой регион или за границу;
  • защиты страны (владелец был мобилизован или пошел добровольцем в Силы обороны);
  • экономических факторов (критическое снижение спроса из-за войны).

Что можно задекларировать

Категория охватывает фактическую потерю доходов от бизнеса, в частности ожидаемую, но не полученную прибыль.

Как подать заявление

Услуга уже доступна на портале Дия. Для заполнения вам понадобятся:

 

  • доказательства остановки деятельности (документы о разрушении, оккупации и т. д.);
  • информация о доходах и подтверждение суммы убытков;
  • подтверждение специального статуса (например, удостоверение военнослужащего, если это стало причиной прекращения бизнеса).

Отмечается, что финансовая отчетность, поданная в налоговые органы, будет доступна в электронном виде непосредственно во время процесса подачи заявления. Также можно предоставить другие документы и информацию о потерянной из-за российской агрессии прибыли, фактической остановке деятельности и любые другие доказательства в поддержку заявления.

бизнес война ФЛП реестр ущерба

