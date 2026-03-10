ФЛП получили возможность подать заявление о потере дохода из-за войны

В Реестре убытков появилась новая категория для ФЛП.

ФЛП, которые потеряли доход от бизнеса, могут подать заявление о убытках в международный Реестр убытков.

Теперь физические лица-предприниматели могут подать заявление в международный Реестр убытков (RD4U) в новой категории — А3.5 «Потеря частного предпринимательства».

Кто может подать заявление

Как отметили в Минэкономики, заявление могут подать ФЛП, которые потеряли прибыль или были вынуждены прекратить фактическую деятельность после 24 февраля 2022 года вследствие:

боевых действий или оккупации (остановка работы из-за опасности);

разрушения имущества (повреждение помещения или оборудования);

вынужденного переезда в другой регион или за границу;

защиты страны (владелец был мобилизован или пошел добровольцем в Силы обороны);

экономических факторов (критическое снижение спроса из-за войны).

Что можно задекларировать

Категория охватывает фактическую потерю доходов от бизнеса, в частности ожидаемую, но не полученную прибыль.

Как подать заявление

Услуга уже доступна на портале Дия. Для заполнения вам понадобятся:

доказательства остановки деятельности (документы о разрушении, оккупации и т. д.);

информация о доходах и подтверждение суммы убытков;

подтверждение специального статуса (например, удостоверение военнослужащего, если это стало причиной прекращения бизнеса).

Отмечается, что финансовая отчетность, поданная в налоговые органы, будет доступна в электронном виде непосредственно во время процесса подачи заявления. Также можно предоставить другие документы и информацию о потерянной из-за российской агрессии прибыли, фактической остановке деятельности и любые другие доказательства в поддержку заявления.

