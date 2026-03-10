Электронный кабинет, жилье и гарантии пенсий: Комитет Рады рекомендовал принять закон о новой системе поддержки ВПЛ

Комитет по правам человека рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий обновление системы государственной поддержки внутренне перемещенных лиц, в частности, по жилищным гарантиям, пенсионным правам и внедрению электронного кабинета ВПЛ.

Комитет Верховной Рады по правам человека рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №12301 о внесении изменений в закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Документ доработан комитетом с учетом поправок и предложений субъектов права законодательной инициативы.

Документ закрепляет основные гарантии государственной поддержки внутренне перемещенных лиц на всех важных для них этапах (во время адаптации, интеграции, возвращения к покинутому месту проживания и реинтеграции).

Также предусматривается внедрение электронного кабинета для ВПЛ, с помощью которого, в частности, будет осуществляться оценка потребностей внутренне перемещенных лиц, степени их удовлетворения и интеграции по новому месту проживания.

Законопроект учитывает вопросы реализации права ВПЛ на жилье через общие (предусмотренные жилищным законодательством) и специальные механизмы (актуальные именно для внутренне перемещенных лиц) государственной поддержки.

Предусматривается, что для определенных правительством категорий внутренне перемещенных лиц проживание в жилье для временного проживания не может ограничиваться сроками бесплатного временного проживания во время действия военного или чрезвычайного положения и в течение шести месяцев после их прекращения или отмены.

Кроме того, на уровне закона предлагается урегулировать статус мест временного проживания ВПЛ. Соответствующие места могут обустраиваться в городках из сборных модулей, общежитиях, гостиницах, других помещениях, пригодных для проживания, а также их частях, которые используются или могут использоваться для временного проживания.

В то же время закон гарантирует ВПЛ право на пенсию на общих основаниях. В частности, документ устанавливает, что «для лиц, состоящих на учете как внутренне перемещенные, условия назначения, выплаты, перерасчета или перевода на другую пенсию не могут предусматривать дополнительные или отличные от общего порядка требования и процедуры, ограничивающие реализацию или сужающие содержание их права на пенсионное обеспечение».

В случае его принятия закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект 12301 «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». В результате принятия нового закона будет отменен действующий сейчас Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Новая версия закона предусматривает автоматическое признание внутренне перемещенных лиц такими, которые постоянно проживают в населенном пункте по адресу проживания, по которому они взяты на учет. Они будут считаться жителями соответствующей территориальной громады.

Также правительству поручается утвердить порядок проведения оценки потребностей внутренне перемещенного лица и степени интеграции ВПЛ по месту проживания, а также обеспечить проведение соответствующей оценки с отражением информации в Единой информационной базе данных о ВПЛ и в интегрированных с ней информационно-коммуникационных системах.

