Верховная Рада примет новый закон о внутренне перемещенных лицах, которым усилит цифровизацию их учета

Ныне действующий Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» будет отменен, взамен будет принят новый, который еще больше цифровизирует учет ВПЛ, а также автоматически будет считать их жителями той территориальной общины, где они были взяты на учет.

Фото: diia.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект 12301 «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Вследствие принятия нового закона будет отменен ныне действующий Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Новая версия закона предусматривает автоматическое признание внутренне перемещенных лиц постоянно проживающими в населенном пункте по адресу проживания, по которому они взяты на учет. Они будут считаться жителями соответствующей территориальной общины.

Также правительству поручается утвердить порядок проведения оценки потребностей внутренне перемещенного лица и степени интеграции ВПЛ по месту жительства и обеспечить проведение соответствующей оценки с отражением информации в Единой информационной базе данных о ВПЛ и в интегрированных с ней информационно-коммуникационных системах.

Правительство должно будет обеспечить ВПЛ доступ к информации о них, содержащейся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, в частности через электронный кабинет пользователя информационно-коммуникационных систем, интегрированных с этой базой данных о ВПЛ.

Справка о взятии на учет ВПЛ, выданная до вступления в силу этого закона, останется действительной и не потребует замены. В то же время эта справка может быть заменена на выписку из Единой информационной базы данных о ВПЛ по заявлению лица.

Учет внутренне перемещенных лиц

Законопроект предусматривает, что учет ВПЛ обеспечивается с целью оценки потребностей ВПЛ и степени их интеграции по месту жительства, а также с целью планирования государственной политики.

Взятие на учет и снятие с учета являются административными актами в понимании Закона «Об административной процедуре».

Учет ВПЛ осуществляется районными, районными в городе Киеве государственными администрациями, исполнительными органами сельской, поселковой, городской, районной в городе рады по месту жительства ВПЛ. Место жительства ВПЛ не может быть в населенном пункте, дата завершения временной оккупации которого не определена.

Основанием для взятия на учет ВПЛ является факт ее перемещения с территории, на которой возникли обстоятельства, при которых лицо было вынуждено покинуть свое место жительства и переместилось в пределах территории Украины вследствие или с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека или чрезвычайных ситуаций.

Указанные обстоятельства считаются общеизвестными и не требующими доказывания, если информация о них содержится в официальных отчетах (сообщениях) Верховного Комиссара ООН по правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Уполномоченного ВР по правам человека, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере гражданской защиты, размещенных на официальных веб-сайтах указанных организаций и учреждений, или если в отношении таких обстоятельств приняты соответствующие решения уполномоченными государственными органами или судом.

Факт проживания лица на территории, с которой осуществляется внутреннее перемещение, подтверждается информацией об адресе задекларированного или зарегистрированного места жительства (пребывания) такого лица.

В случае отсутствия документа, подтверждающего адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства (пребывания) лица, или если покинутое место жительства не совпадает с адресом задекларированного или зарегистрированного места жительства (пребывания), или если адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства (пребывания) отсутствует, факт проживания (пребывания) может быть подтвержден другими документами и/или сведениями в порядке, определенном Кабмином.

Факт проживания на территории, с которой осуществляется внутреннее перемещение, не требует повторного подтверждения для лиц, которые уже были взяты на учет как ВПЛ, и подтверждается сведениями Единой информационной базы данных о ВПЛ. Порядок учета ВПЛ утверждается Кабмином.

Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах

Для единого государственного учета ВПЛ создается Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах. Ответственным за ведение базы является Минсоцполитики.

Внутренне перемещенному лицу гарантируется право на бесплатный доступ через электронный кабинет к любой информации о нем, содержащейся в базе данных о ВПЛ.

Электронное информационное взаимодействие Базы данных о ВПЛ с другими информационно-коммуникационными системами предусматривает обеспечение возможности оценки потребностей ВПЛ и интеграции по месту жительства. Порядок доступа к сведениям базы данных о ВПЛ, а также порядок ее взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами определяются Кабмином.

Выписка из Единой информационной базы данных о ВПЛ

Выписка из Единой информационной базы данных о ВПЛ – это документ в бумажной или электронной форме, подтверждающий взятие ВПЛ на учет, сведения о факте внутреннего перемещения и месте проживания ВПЛ. Выписки из этой базы данных, полученные в электронной и бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

Обязанность ВПЛ сообщить об изменении места жительства или о возвращении к покинутому месту жительства

В случае изменения места жительства или возвращения к покинутому месту жительства внутренне перемещенное лицо сообщает об этом районную, районную в городе Киеве или Севастополе государственную администрацию, исполнительный орган сельской, поселковой, городской, районной в городе (в случае образования) рады или ЦНАП (Центр предоставления административных услуг) в течение 30 дней со дня прибытия к новому месту жительства или возвращения к покинутому месту жительства.

Снятие с учета внутренне перемещенного лица

Снятие с учета внутренне перемещенного лица осуществляется по его заявлению:

о снятии с учета как ВПЛ;

о возвращении к покинутому месту жительства;

в связи с выездом за границу на постоянное проживание.

Снятие с учета ВПЛ осуществляется государственной администрацией, исполнительным органом местного совета без получения заявления от лица, если:

лицо не сообщило в срок об изменении места жительства;

лицо не сообщило в срок о добровольном возвращении к покинутому месту жительства;

лицо выехало за пределы Украины на постоянное проживание или отсутствует в Украине более 90 дней подряд или 180 дней суммарно в течение года;

лицо подало заведомо недостоверные сведения, которые стали основанием для взятия на учет;

восстановлены условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения к покинутому месту жительства и т.п.

Порядок снятия с учета, а также порядок установления факта восстановления условий для возвращения к покинутому месту жительства утверждаются Кабмином.

С целью реализации своих прав и свобод ВПЛ считается постоянно проживающим в населенном пункте, по адресу проживания в котором он взят на учет как внутренне перемещенное лицо, и считается жителем соответствующей территориальной общины.

Обеспечение права на получение паспорта и вклеивание фотографии

Оформление, обмен документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, вклеивание фотографии после достижения соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки осуществляет ГМС по месту обращения ВПЛ.

Установление дополнительных требований по оформлению, обмену документов, вклеиванию фотографии на основании факта внутреннего перемещения запрещается.

Внесение сведений о зарегистрированном или задекларированном месте жительства ВПЛ на временно оккупированной территории, а также на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, в Демографический реестр при оформлении, обмене документов, осуществляется на основании документов, подтверждающих зарегистрированное или задекларированное место жительства, или сведений, внесенных в документы лица, подлежащие обмену.

Для внесения сведений о зарегистрированном или задекларированном месте жительства ВПЛ на временно оккупированной территории, а также на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, может использоваться информация из Реестра избирателей, ведомственной информационной системы ГМС, Реестра актов гражданского состояния граждан, а также Единой информационной базы данных о ВПЛ.

Обеспечение реализации ВПЛ гражданских прав

Внутренне перемещенное лицо реализует право голоса на выборах Президента Украины, народных депутатов Украины, на местных выборах и референдумах. Внутренне перемещенные лица являются жителями территориальной общины, в которой они состоят на учете, и имеют право пользоваться всеми формами участия жителей территориальной общины в решении вопросов местного значения в соответствии с законом по месту жительства.

Выполнение обязательств

Также законопроект предусматривает порядок освобождения ВПЛ, покинувших свое место жительства на временно оккупированной территории, а также на территориях, на которых ведутся боевые действия, от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа.

Так, общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа, должником по которому является ВПЛ, которая в период после даты начала временной оккупации/боевых действий покинула свое место жительства на ВОТ (временно оккупированной территории), а также на территориях, на которых ведутся боевые действия, не может превышать сумму процентов, начисленную в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение этой ВПЛ обязательств по кредитному договору или договору займа не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки и процентов годовых от просроченной суммы, не применяются другие санкции имущественного характера.

Кредитор обязан осуществить перерасчет задолженности по кредитному договору или договору займа в 7-дневный срок со дня поступления письменного обращения ВПЛ.

В случае невыполнения кредитором обязанности по осуществлению перерасчета задолженности по кредитному договору или договору займа такая задолженность считается автоматически пересчитанной со следующего дня после окончания 7-дневного срока со дня поступления кредитору письменного обращения ВПЛ.

Уступка (продажа, передача) права требования по кредитному договору или договору займа, заемщиком по которому является ВПЛ без согласия должника запрещается.

Однако эти нормы не распространяются на кредиторов, отнесенных к категории неплатежеспособных, а также на банки, в отношении которых осуществляются процедуры вывода с рынка в соответствии с Законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Действие положений распространяется исключительно на кредитные договоры и договоры займа, заключенные до даты начала временной оккупации/боевых действий с заемщиками, которые после указанной даты покинули свое место жительства на ВОТ, а также на территориях, на которых ведутся боевые действия. Действие положений не распространяется на задолженность ВПЛ, покинувших свое место жительства на ВОТ, а также на территориях, на которых ведутся боевые действия и у которых по состоянию на дату начала временной оккупации/боевых действий имелась просрочка уплаты платежей по кредитным договорам или договорам займа.

Освобождение ВПЛ от негативных последствий нарушения им денежных обязательств по кредитному договору или договору займа не может быть основанием для отказа в предоставлении нового кредита или займа.

Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение ВПЛ обязательств по кредитному договору и/или договору займа, а также возмещение убытков, причиненных вследствие временной оккупации/боевых действий, возлагается на РФ.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.