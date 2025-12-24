В Украине продлили срок эксплуатации энергоблоков ТЭС и ТЭЦ до 31 декабря 2028 года

Из-за атак РФ Украина продлила срок работы энергоблоков крупных сжигательных установок.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок, продлив срок их эксплуатации. Об этом сообщило Минэнерго.

Решение одобрено для приведения национальных актов в соответствие с международными обязательствами Украины как члена Энергетического сообщества и обеспечения достаточности генерирующих мощностей в условиях энергетического террора России и формирования необходимых резервов.

Реализация НПСВ предусматривалась как переходный этап к полному выполнению Украиной евроинтеграционных обязательств по уменьшению и предотвращению промышленного загрязнения и внедрению европейских стандартов в работу крупных сжигательных установок, в частности имплементации Директивы Европейского Парламента и Совета 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Согласно им, в конце этого года ряд крупных сжигательных установок в Украине должен был прекратить работу.

Однако, учитывая важность укрепления энергетической безопасности Украины в условиях постоянных атак России, 18 декабря Совет Министров Энергетического Сообщества рассмотрел обращение Министерства энергетики Украины и согласовал соответствующие отступления для Украины.

Энергетическое сообщество разрешило Украине продлить эксплуатацию крупных сжигательных установок, включенных в НПСВ, на период действия военного положения, но не позднее 31 декабря 2028 года.

В министерстве отметили, что принятое решение позволит обеспечить балансовую надежность энергосистемы и бесперебойное производство электрической и тепловой энергии для объектов критической и социальной инфраструктуры, в частности в условиях отопительного сезона и продолжающихся атак врага на объекты энергетики.

Оно позволяет операторам крупных сжигательных установок избежать преждевременной остановки отдельных энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, а также положительно влияет на рыночную среду, достаточность генерирующих мощностей и укрепление энергетической безопасности государства.

