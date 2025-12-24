Украинцам советуют не продавать EcoFlow — в YASNO предупредили, чего ждать со светом дальше

Украинцев призвали учитывать риски обстрелов и не спешить отказываться от резервного питания.

Восстановление украинской энергетики не будет быстрым и простым процессом — на это понадобятся годы. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в интервью УП.

По его словам, энергосистема будет восстанавливаться не путем простого ремонта разрушенных объектов. Речь идет о глубокой трансформации с привлечением новых технологий и решений, что требует значительного времени.

Именно поэтому украинцам не стоит спешить отказываться от автономных источников питания, в частности портативных электростанций EcoFlow.

«Восстановление энергетики пойдет нелинейным путем (то есть не будет так, что то, что разрушено, будут ремонтировать. Появятся новые технологии и объекты - ред.), но это будет требовать годы. Не продавайте EcoFlow... Мы не можем запланировать обстрелы... Но мы всегда исходим из того, что обстрелы возможны», — сказал он.

Коваленко также пояснил, что появление света после отключений не всегда означает полноценное восстановление поврежденных объектов. Часто энергетики вынуждены оперативно находить временные технические решения, чтобы обеспечить минимальное снабжение.

«Когда у вас через какое-то время появляется свет, это не означает, что объект восстановили. Это означает, что придумали какую-то схему», — добавил он.

