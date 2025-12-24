  1. В Украине

Украинцам советуют не продавать EcoFlow — в YASNO предупредили, чего ждать со светом дальше

23:52, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцев призвали учитывать риски обстрелов и не спешить отказываться от резервного питания.
Украинцам советуют не продавать EcoFlow — в YASNO предупредили, чего ждать со светом дальше
Коллаж: sud.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восстановление украинской энергетики не будет быстрым и простым процессом — на это понадобятся годы. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в интервью УП.

По его словам, энергосистема будет восстанавливаться не путем простого ремонта разрушенных объектов. Речь идет о глубокой трансформации с привлечением новых технологий и решений, что требует значительного времени.

Именно поэтому украинцам не стоит спешить отказываться от автономных источников питания, в частности портативных электростанций EcoFlow.

«Восстановление энергетики пойдет нелинейным путем (то есть не будет так, что то, что разрушено, будут ремонтировать. Появятся новые технологии и объекты - ред.), но это будет требовать годы. Не продавайте EcoFlow... Мы не можем запланировать обстрелы... Но мы всегда исходим из того, что обстрелы возможны», — сказал он.

Коваленко также пояснил, что появление света после отключений не всегда означает полноценное восстановление поврежденных объектов. Часто энергетики вынуждены оперативно находить временные технические решения, чтобы обеспечить минимальное снабжение.

«Когда у вас через какое-то время появляется свет, это не означает, что объект восстановили. Это означает, что придумали какую-то схему», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]