Українцям радять не продавати EcoFlow — в YASNO попередили, чого чекати зі світлом далі

23:52, 24 грудня 2025
Українців закликали враховувати ризики обстрілів і не поспішати відмовлятися від резервного живлення.
Українцям радять не продавати EcoFlow — в YASNO попередили, чого чекати зі світлом далі
Колаж: sud.ua
Відновлення української енергетики не буде швидким і простим процесом — на це знадобляться роки. Про це заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в інтерв’ю УП.

За його словами, енергосистема відновлюватиметься не шляхом простого ремонту зруйнованих об’єктів. Йдеться про глибоку трансформацію із залученням нових технологій і рішень, що потребує значного часу.

Саме тому українцям не варто поспішати відмовлятися від автономних джерел живлення, зокрема портативних електростанцій EcoFlow.

«Відновлення енергетики піде нелінійним шляхом (тобто не буде так, що те, що зруйновано, будуть ремонтувати. Зʼявляться нові технології та обʼєкти - ред.), але це буде потребувати роки. Не продавайте EcoFlow... Ми не можемо запланувати обстріли... Але ми виходимо завжди з того, що обстріли можливі», — сказав він.

Коваленко також пояснив, що поява світла після відключень не завжди означає повноцінне відновлення пошкоджених об’єктів. Часто енергетики змушені оперативно знаходити тимчасові технічні рішення, щоб забезпечити мінімальне постачання.

«Коли у вас через якийсь час зʼявляється світло, то це не означає, що обʼєкт відновили. Це означає, що придумали якусь схему», — додав він.

