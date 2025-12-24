Когда светофор не работает: как правильно понимать жесты регулировщика на дороге
В крупных городах, в частности в Киеве, светофоры не всегда являются единственным ориентиром на дороге. Во время аварий, ремонтов или сбоев в работе светофоров движением управляет регулировщик. Именно поэтому знание его жестов — не формальность из ПДД, а практический навык, который помогает избежать штрафов и ДТП.
В патрульной полиции Киева напомнили ключевые сигналы регулировщика и объяснили, как их правильно трактовать водителям и пешеходам.
• Поднятая вверх рука с жезлом
Движение запрещено для всех.
Этот сигнал означает полную остановку: не могут двигаться ни транспортные средства, ни пешеходы. Его часто используют для полной остановки потока перед изменением схемы движения.
• Правая рука вытянута вперед
Со стороны груди регулировщика — водителям разрешено движение только направо.
Со стороны спины и правого бока — движение запрещено.
Пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной регулировщика.
Этот жест часто вызывает путаницу, поэтому важно ориентироваться именно на положение регулировщика относительно вас.
• Правая рука вытянута вперед, регулировщик стоит левым боком
Один из самых удобных сигналов для водителей.
Транспортные средства могут двигаться во всех направлениях.
Пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной регулировщика.
• Руки вытянуты в стороны, опущены, или правая рука согнута перед грудью
Со стороны груди и спины — движение запрещено для всех.
Пешеходы могут переходить дорогу перед грудью или за спиной регулировщика.
Транспорт имеет право двигаться из одного «рукава» в другой или поворачивать направо.
