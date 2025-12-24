  1. В Украине

Когда светофор не работает: как правильно понимать жесты регулировщика на дороге

23:12, 24 декабря 2025
Основные сигналы регулировщика для водителей и пешеходов, чтобы избежать штрафов и опасных ситуаций.
В крупных городах, в частности в Киеве, светофоры не всегда являются единственным ориентиром на дороге. Во время аварий, ремонтов или сбоев в работе светофоров движением управляет регулировщик. Именно поэтому знание его жестов — не формальность из ПДД, а практический навык, который помогает избежать штрафов и ДТП.

В патрульной полиции Киева напомнили ключевые сигналы регулировщика и объяснили, как их правильно трактовать водителям и пешеходам.

• Поднятая вверх рука с жезлом

Движение запрещено для всех.

Этот сигнал означает полную остановку: не могут двигаться ни транспортные средства, ни пешеходы. Его часто используют для полной остановки потока перед изменением схемы движения.

 Правая рука вытянута вперед

Со стороны груди регулировщика — водителям разрешено движение только направо.

Со стороны спины и правого бока — движение запрещено.

Пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной регулировщика.

Этот жест часто вызывает путаницу, поэтому важно ориентироваться именно на положение регулировщика относительно вас.

 Правая рука вытянута вперед, регулировщик стоит левым боком

Один из самых удобных сигналов для водителей.

Транспортные средства могут двигаться во всех направлениях.

Пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной регулировщика.

 Руки вытянуты в стороны, опущены, или правая рука согнута перед грудью

Со стороны груди и спины — движение запрещено для всех.

Пешеходы могут переходить дорогу перед грудью или за спиной регулировщика.

Транспорт имеет право двигаться из одного «рукава» в другой или поворачивать направо.

