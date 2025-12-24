Коли світлофор не працює: як правильно розуміти жести регулювальника на дорозі

Основні сигнали регулювальника для водіїв і пішоходів, щоб уникнути штрафів і небезпечних ситуацій.

У великих містах, зокрема в Києві, світлофори не завжди є єдиним орієнтиром на дорозі. Під час аварій, ремонтів або збоїв у роботі світлофорів рухом керує регулювальник. Саме тому знання його жестів — не формальність із ПДР, а практична навичка, що допомагає уникнути штрафів і ДТП.

У патрульній поліції Києва нагадали ключові сигнали регулювальника та пояснили, як їх правильно трактувати водіям і пішоходам.

• Піднята вгору рука з жезлом

Рух заборонено для всіх.

Цей сигнал означає повну зупинку: не можуть рухатися ані транспортні засоби, ані пішоходи. Його часто використовують для повної зупинки потоку перед зміною схеми руху.

• Права рука витягнута вперед

З боку грудей регулювальника — водіям дозволено рух лише праворуч.

З боку спини та правого боку — рух заборонено.

Пішоходам дозволено переходити дорогу за спиною регулювальника.

Цей жест часто викликає плутанину, тому важливо орієнтуватися саме на положення регулювальника відносно вас.

• Права рука витягнута вперед, регулювальник стоїть лівим боком

Один із найзручніших сигналів для водіїв.

Транспортні засоби можуть рухатися в усіх напрямках.

Пішоходам дозволено переходити дорогу за спиною регулювальника.

• Руки витягнуті в сторони, опущені, або права рука зігнута перед грудьми

З боку грудей і спини — рух заборонено для всіх.

Пішоходи можуть переходити дорогу перед грудьми або за спиною регулювальника.

Транспорт має право рухатися з одного «рукава» в інший або повертати праворуч.

