  1. В Україні

Коли світлофор не працює: як правильно розуміти жести регулювальника на дорозі

23:12, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Основні сигнали регулювальника для водіїв і пішоходів, щоб уникнути штрафів і небезпечних ситуацій.
Коли світлофор не працює: як правильно розуміти жести регулювальника на дорозі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У великих містах, зокрема в Києві, світлофори не завжди є єдиним орієнтиром на дорозі. Під час аварій, ремонтів або збоїв у роботі світлофорів рухом керує регулювальник. Саме тому знання його жестів — не формальність із ПДР, а практична навичка, що допомагає уникнути штрафів і ДТП.

У патрульній поліції Києва нагадали ключові сигнали регулювальника та пояснили, як їх правильно трактувати водіям і пішоходам.

• Піднята вгору рука з жезлом

Рух заборонено для всіх.

Цей сигнал означає повну зупинку: не можуть рухатися ані транспортні засоби, ані пішоходи. Його часто використовують для повної зупинки потоку перед зміною схеми руху.

• Права рука витягнута вперед

З боку грудей регулювальника — водіям дозволено рух лише праворуч.

З боку спини та правого боку — рух заборонено.

Пішоходам дозволено переходити дорогу за спиною регулювальника.

Цей жест часто викликає плутанину, тому важливо орієнтуватися саме на положення регулювальника відносно вас.

• Права рука витягнута вперед, регулювальник стоїть лівим боком

Один із найзручніших сигналів для водіїв.

Транспортні засоби можуть рухатися в усіх напрямках.

Пішоходам дозволено переходити дорогу за спиною регулювальника.

 Руки витягнуті в сторони, опущені, або права рука зігнута перед грудьми

З боку грудей і спини — рух заборонено для всіх.

Пішоходи можуть переходити дорогу перед грудьми або за спиною регулювальника.

Транспорт має право рухатися з одного «рукава» в інший або повертати праворуч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція патрульна поліція автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]