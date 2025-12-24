  1. Публикации
  2. / В Украине

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

11:10, 24 декабря 2025
Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества
В Верховной Раде Украины подготовили и зарегистрировали законопроект №14325 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, направленный на усиление гарантий соблюдения права собственности. Об этом сообщил народный депутат Игорь Фрис.

Инициаторы отмечают, что на протяжении длительного времени получают большое количество обращений от граждан по поводу ареста их имущества в рамках уголовных производств. Во многих случаях такие аресты сохраняются годами без уведомления о подозрении, без обвинительного приговора суда и фактически ограничивают возможность полноценно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Отдельное внимание авторы законопроекта обращают на практику ареста права пользования имуществом. По их словам, в последнее время правоохранительные органы все чаще применяют такие ограничения, что приводит к фактической остановке работы предприятий и наносит существенный ущерб бизнесу. При этом в подобных делах нередко отсутствуют подозрения или судебные решения по существу.

Предлагаемые изменения, как отмечают инициаторы, преследуют две ключевые цели: стимулировать правоохранительные органы к эффективному и своевременному расследованию уголовных правонарушений, а также гарантировать соблюдение конституционного права собственности лицам, которые не являются подозреваемыми, свидетелями или виновными в уголовных производствах.

В настоящее время законопроект поддержан представителями практически всех депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины.

Публикации
