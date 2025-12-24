  1. Публікації
  2. / В Україні

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

11:10, 24 грудня 2025
Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.
У Верховній Раді України підготували та зареєстрували законопроєкт №14325 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, який має посилити гарантії дотримання права власності. Про це повідомив народний депутат Ігор Фріс.

Ініціатори зазначають, що протягом тривалого часу отримують велику кількість звернень від громадян щодо арешту їхнього майна в межах кримінальних проваджень. У багатьох випадках такі арешти тривають роками без повідомлення про підозру, без обвинувального вироку суду та фактично обмежують можливість повноцінно користуватися й розпоряджатися власністю.

Окрему увагу автори законопроєкту звертають на практику арештів права користування майном. За їхніми словами, останнім часом правоохоронні органи все частіше застосовують такі обмеження, що призводить до фактичного зупинення роботи підприємств і завдає значної шкоди бізнесу. Водночас у подібних справах нерідко відсутні підозри чи судові рішення по суті.

Запропоновані зміни, як зазначають ініціатори, мають дві ключові цілі: стимулювати правоохоронні органи до ефективного та своєчасного розслідування кримінальних правопорушень, а також гарантувати захист конституційного права власності особам, які не є підозрюваними, свідками або винними у кримінальних провадженнях.

Наразі законопроєкт отримав підтримку представників майже всіх депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України.

Верховна Рада України законопроект КПК арешт

