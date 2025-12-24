В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины №14321 «О внесении изменений в Закон Украины “О Конституционном Суде Украины” относительно совершенствования законодательного регулирования отдельных положений функционирования Конституционного Суда Украины и установления дисциплинарной ответственности судей Конституционного Суда Украины».

Законопроект направлен на комплексное совершенствование законодательства в сфере деятельности Конституционного Суда Украины с целью повышения его эффективности, прозрачности и институциональной способности. Он предусматривает внедрение четкого и прозрачного механизма дисциплинарной ответственности судей, одновременно обеспечивая гарантии их независимости.

Документ четко определяет перечень дисциплинарных проступков судьи Конституционного Суда. К ним относятся существенные дисциплинарные нарушения, грубое или систематическое пренебрежение служебными обязанностями, недобросовестное поведение, нарушение присяги, вмешательство в деятельность других судей, разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны, незаконное использование закрытой информации, непредставление сведений о конфликте интересов или участие в рассмотрении дел при его наличии, нарушение правил относительно подарков, проявление неуважения к участникам производства или коллегам, а также злоупотребление полномочиями Главы или заместителя Главы Суда. В то же время прямо закрепляется, что действия судьи, совершенные до получения им полномочий, не могут служить основанием для дисциплинарной ответственности.

Законопроект усиливает требования к этическому поведению судей и урегулированию конфликта интересов. Конституционный Суд должен утвердить Правила этики судьи, а непредставление самовозвода при наличии конфликта интересов прямо признается дисциплинарным проступком. При этом предусматривается возможность оставления без рассмотрения систематических необоснованных заявлений о самоотводе, чтобы предотвратить злоупотребление процессуальными правами.

Основные положения законопроекта:

Уточняется порядок проведения открытых и закрытых пленарных заседаний, предусмотрена возможность осуществления фото-, видео- и аудиофиксации открытых заседаний без дополнительного разрешения Суда.

Присутствующие на пленарном заседании представители средств массовой информации во время открытой части заседания могут проводить фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных средств без отдельного разрешения Суда, с учетом ограничений, установленных внутренними актами Суда.

Гарантируется доступ к материалам дела, включая оригиналы судебных решений и другие процессуальные документы; право инициировать объединение или разделение производств; участие в открытых заседаниях; возможность подачи ходатайств в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.

Законопроект определяет перечень дисциплинарных проступков, сроки привлечения к дисциплинарной ответственности, процедуры рассмотрения дисциплинарных дел, виды взысканий и гарантии прав судей во время дисциплинарного производства.

Судью Конституционного Суда может быть привлечено к дисциплинарной ответственности за ряд проступков, прямо определенных законодательством. Среди них:

Совершение существенного дисциплинарного проступка;

грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, противоречащее статусу судьи и демонстрирующее его несоответствие занимаемой должности;

недобросовестное поведение;

нарушение присяги относительно независимости или вмешательство в работу другого судьи;

разглашение служебной тайны, в том числе информации, ставшей известной во время рассмотрения дела на закрытом заседании;

непредставление сведений о реальном конфликте интересов или участие в принятии решений в таких условиях;

нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков;

проявление неуважения к коллегам, участникам и вовлеченным лицам конституционного производства;

нарушение правил отвода или самовозвода;

использование полномочий Главы или заместителя Главы для препятствования дисциплинарному производству;

ненадлежащее выполнение обязанностей Главы или заместителя Главы Суда.

При этом действия или бездействие, имевшие место до получения полномочий судьей, не являются дисциплинарным проступком. Одновременно привлечение к дисциплинарной ответственности не исключает возможности уголовной или иной юридической ответственности и наоборот.

Уточняются процедуры отвода и самовозвода, а также регулируются вопросы конфликта интересов.

В случае наличия у судьи Конституционного Суда реального или потенциального конфликта интересов или наступления обстоятельств, являющихся основанием для отвода судьи, он обязан письменно или устно во время заседания информировать об этом Суд и заявить самовозвод не позднее следующего рабочего дня с момента, когда он узнал или должен был узнать о таких обстоятельствах, но не позднее вынесения решения на голосование. Непредставление судьей самовозвода при выявлении конфликта интересов является дисциплинарным проступком.

Среди изменений предусмотрено регулирование отвода судьи.

Судья Конституционного Суда не может участвовать в подготовке, рассмотрении и принятии решений, предоставлении заключений или выполнении других полномочий по делам, в которых у него возник реальный или потенциальный конфликт интересов.

В случае наличия такого конфликта судья обязан письменно или устно на заседании уведомить Суд и заявить самовозвод не позднее следующего рабочего дня с момента, когда узнал или должен был узнать об обстоятельствах, создающих конфликт, но не позднее вынесения решения на голосование. Непредставление самовозвода в таких случаях является дисциплинарным проступком.

Отвод судьи может заявить также любой участник конституционного производства или другой судья, участвующий в рассмотрении дела.

судья подлежит отводу или самовозводу в случае:

близости к участнику или вовлеченному участнику дела;

прямой или косвенной заинтересованности в результате рассмотрения дела;

нарушения порядка определения судьи для рассмотрения дела;

участия в деле до назначения на должность;

ных обстоятельств, ставящих под сомнение его объективность и беспристрастность.

Заявления об отводе или самовозводе рассматриваются Судом с вынесением мотивированного определения, где оцениваются основания заявленного отвода, в соответствии с Регламентом Конституционного Суда.

Согласно законодательным изменениям, интересы органов государственной власти в Конституционном Суде Украины представляют уполномоченные представители. Президент Украины действует через Представителя Президента Украины в Конституционном Суде, Верховная Рада Украины — через Постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде, который обязательно является народным депутатом и может ходатайствовать перед Главой Верховной Рады о привлечении к конституционному производству других народных депутатов, а Кабинет Министров Украины — через Постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Конституционном Суде. Такой механизм гарантирует официальное и формализованное представительство ключевых органов власти при рассмотрении дел в Конституционном Суде.

Вносятся значительные изменения и в организацию внутренней работы Суда. Определяется круг вопросов, которые могут рассматриваться исключительно на специальных пленарных заседаниях, включая избрание Главы Конституционного Суда и его заместителя, принесение присяги новыми судьями, принятие дисциплинарных решений, утверждение Регламента, персонального состава сенатов и коллегий.

Избрание Главы Суда и заместителя Главы Суда осуществляется на специальных заседаниях.

К компетенции специального пленарного заседания также относятся:

принесение присяги новыми судьями; принятие решений о задержании или аресте судьи;

предупреждение судьи о нарушении требований относительно несовместимости;

увольнение судьи или наложение на него дисциплинарного взыскания; принятие Регламента;

утверждение состава сенатов; создание коллегий и утверждение их состава.

Специальное пленарное заседание является полномочным, если на нем присутствуют не менее 12 судей Конституционного Суда, которые получили полномочия в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев проведения специального пленарного заседания, на котором новоназначенные судьи приносят присягу. Решения специального пленарного заседания принимаются большинством судей Конституционного Суда, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, в форме постановления.

Необходимость принятия законопроекта

Как указано в пояснительной записке, действующий Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» от 13 июля 2017 года №2136-VIII требует комплексного совершенствования. Практика его применения выявила необходимость законодательного регулирования дисциплинарной ответственности судей, процедур отвода и самовозвода, а также обеспечения большей открытости деятельности Суда и процессуальных прав участников производства.

Дополнительным аргументом является стратегический документ «Дорожная карта по вопросам верховенства права», который определяет комплекс реформ в рамках переговорного процесса относительно членства Украины в ЕС. Среди ключевых задач — обеспечение доступа к конституционному правосудию и укрепление институциональной способности Конституционного Суда Украины.

