Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины». Законопроект № 14321 был подан 19 декабря.

Документ предполагает совершенствование законодательного регулирования отдельных аспектов функционирования Конституционного Суда Украины, а также введение дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

В то же время по состоянию на 22 декабря в электронной карточке законопроекта отсутствует пояснительная записка. В связи с этим пока не обнародованы обоснования необходимости внесения предложенных изменений в проект закона «О Конституционном Суде Украины».

