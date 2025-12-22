  1. Публікації
Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

12:45, 22 грудня 2025
Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України». Законопроєкт  номер № 14321 і був поданий 19 грудня.

Документ передбачає удосконалення законодавчого врегулювання окремих аспектів функціонування Конституційного Суду України, а також запровадження дисциплінарної відповідальності суддів КСУ.

Водночас станом на 22 грудня в електронній картці законопроєкту відсутня пояснювальна записка. У зв’язку з цим наразі не оприлюднено обґрунтування необхідності внесення запропонованих змін до проспекту закону «Про Конституційний Суд України».

КСУ Верховна Рада України закон

