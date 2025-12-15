  1. Видео
  2. / В Украине

На Буковине мужчина на мотоцикле попытался на большой скорости прорваться через границу в Румынию: видео

11:48, 15 декабря 2025
По данным Госпогранслужбы, нарушитель на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска.
На Буковине мужчина на мотоцикле попытался на большой скорости прорваться через границу в Румынию: видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вечером в пункт пропуска «Порубное» прибыл гражданин Украины на мотоцикле, который пытался незаконно пересечь государственную границу в направлении Румынии. Об этом сообщили в ГПСУ.

Как сообщили пограничники, мужчина осознавал отсутствие законных оснований для выезда за границу и не намеревался проходить погранично-таможенный контроль.

По данным Госпогранслужбы, нарушитель на большой скорости попытался прорваться через пункт пропуска. Пограничники оперативно отреагировали на ситуацию, подали команду «Барьер» и остановили мотоциклиста.

В отношении мужчины составлены административные протоколы. Его вместе с мотоциклом передали представителям Национальной полиции для дальнейшего реагирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Румыния Госпродпотребслужба пограничники Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]