На Буковині чоловік на мотоциклі намагався на великій швидкості прорватися через кордон до Румунії: відео

11:48, 15 грудня 2025
За даними Держприкордонслужби, порушник на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску.
На Буковині чоловік на мотоциклі намагався на великій швидкості прорватися через кордон до Румунії: відео
Увечері до пункту пропуску «Порубне» прибув громадянин України на мотоциклі, який намагався незаконно перетнути державний кордон у напрямку Румунії. Про це розповіли у ДПСУ.

Як повідомили прикордонники, чоловік усвідомлював відсутність законних підстав для виїзду за кордон та не мав наміру проходити прикордонно-митний контроль.

За даними Держприкордонслужби, порушник на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску. Прикордонники оперативно відреагували на ситуацію, подали команду «Бар’єр» та зупинили мотоцикліста.

Щодо чоловіка складено адміністративні протоколи. Його разом із мотоциклом передали представникам Національної поліції для подальшого реагування.

