Берлін четвертий день без світла – українські біженці відкрили пункт незламності

Підпал кабельного мосту залишив майже 28 тисяч домогосподарств залишаються без електрики, оголошено режим надзвичайної ситуації.

Фото: Frankfurter Allgemeine

На південному заході Берліна четвертий день поспіль без електроенергії залишаються близько 27 800 домогосподарств та приблизно 1 450 комерційних споживачів. Причиною масштабного блекауту став підпал кабельного мосту, повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine.

Спочатку без світла залишилися 45 тисяч домогосподарств і 2 200 бізнесів, частину вже під’єднали до мережі. Міська влада оцінює, що загалом від наслідків аварії постраждали близько 100 тисяч людей. У неділю в Берліні оголосили режим надзвичайної ситуації.

Оператор мережі Stromnetz Berlin прогнозує повне відновлення електропостачання не раніше четверга, 8 січня, після обіду. Тим часом тисячі людей змушені проводити дні у холодних квартирах, частина мешканців переїхала до готелів, а інші відвідують пункти допомоги з їжею, гарячими напоями та можливістю зарядити телефони.

До ліквідації наслідків залучено Бундесвер із аварійними генераторами, а поліція патрулює район цілодобово, залучено близько 300 правоохоронців.

Через блекаут українські біженці в Берліні організували «пункт незламності» у будівлі українсько-німецького центру AdlerA e.V., підключеного до іншої лінії електропередач. Там місцеві жителі можуть зігрітися, випити чаю та зарядити гаджети, повідомило Радіо Свобода.

Українка Оксана Орел зазначила, що для німців раптове знеструмлення стало сильним стресом, дехто навіть подумав про можливий напад Росії. Вона ділиться досвідом і пояснює, що кілька днів без світла — це важко, але не катастрофа.

