Берлин четвертый день без света – украинские беженцы открыли пункт несокрушимости

Фото: Frankfurter Allgemeine

На юго-западе Берлина четвертый день подряд без электроэнергии остаются около 27 800 домохозяйств и примерно 1 450 коммерческих потребителей. Причиной масштабного блэкаута стал поджог кабельного моста, сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

Сначала без света остались 45 тысяч домохозяйств и 2 200 бизнесов, часть уже подключили к сети. Городские власти оценивают, что в целом от последствий аварии пострадали около 100 тысяч человек. В воскресенье в Берлине объявили режим чрезвычайной ситуации.

Оператор сети Stromnetz Berlin прогнозирует полное восстановление электроснабжения не ранее четверга, 8 января, после обеда. Между тем тысячи людей вынуждены проводить дни в холодных квартирах, часть жителей переехала в отели, а другие посещают пункты помощи с едой, горячими напитками и возможностью зарядить телефоны.

К ликвидации последствий привлечен Бундесвер с аварийными генераторами, а полиция патрулирует район круглосуточно, привлечено около 300 правоохранителей.

Из-за блэкаута украинские беженцы в Берлине организовали «пункт несокрушимости» в здании украинско-немецкого центра AdlerA e.V., подключенного к другой линии электропередач. Там местные жители могут согреться, выпить чая и зарядить гаджеты, сообщило Радио Свобода.

Украинка Оксана Орел отметила, что для немцев внезапное отключение электричества стало сильным стрессом, некоторые даже подумали о возможном нападении России. Она делится опытом и объясняет, что несколько дней без света — это тяжело, но не катастрофа.

