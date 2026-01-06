Як підготуватися до зимової подорожі на авто — поради поліції

У поліції дали кілька порад громадянам, як підготуватися до зимової подорожі на транспортному засобі.

Патрульна поліція Києва дала кілька поряд громадянам, як підготуватися до зимової подорожі на автомобілі.

«Якщо плануєте тривалу поїздку, обов’язково відвідайте станцію технічного обслуговування, продіагностуйте авто та усуньте виявлені несправності.

Якщо разом із вами в авто будуть діти, подбайте про дитячі утримуючі системи. Також перевірте справність ременів безпеки. Безпека — найголовніше!», - кажуть у поліції.

Також там радять:

Взяти запасне колесо або ремкомплект, якщо такий не передбачено заводом-виробником.

Перевірити наявність таких речей: буксирувальний трос, вогнегасник, аптечку, знак аварійної зупинки, дроти для "прикурювання", лопату, каністру з бензином та омивач для скла.

Заправити повний бак і підтримувати достатній рівень пального, щоб мати змогу зігрітися обігрівачем у разі потреби.

Подбати, щоб ваш телефон був зарядженим, візьміть додатковий зарядний пристрій.

Перевірити, чи всі необхідні документи ви взяли.

Взяти запас їжі, води та термос із теплим напоєм.

Стежити за прогнозом погоди. Якщо прогнозують несприятливі погодні умови, краще перенести поїздку на інший час.

Дотримуватись правил дорожнього руху та безпечних вам подорожей.

