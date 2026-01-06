  1. Суспільство
  2. / Авто

Як підготуватися до зимової подорожі на авто — поради поліції

23:12, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У поліції дали кілька порад громадянам, як підготуватися до зимової подорожі на транспортному засобі.
Як підготуватися до зимової подорожі на авто — поради поліції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція Києва дала кілька поряд громадянам, як підготуватися до зимової подорожі на автомобілі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Якщо плануєте тривалу поїздку, обов’язково відвідайте станцію технічного обслуговування, продіагностуйте авто та усуньте виявлені несправності.

Якщо разом із вами в авто будуть діти, подбайте про дитячі утримуючі системи. Також перевірте справність ременів безпеки. Безпека — найголовніше!», - кажуть у поліції.

Також там радять:

  • Взяти запасне колесо або ремкомплект, якщо такий не передбачено заводом-виробником.
  • Перевірити наявність таких речей: буксирувальний трос, вогнегасник, аптечку, знак аварійної зупинки, дроти для "прикурювання", лопату, каністру з бензином та омивач для скла.
  • Заправити повний бак і підтримувати достатній рівень пального, щоб мати змогу зігрітися обігрівачем у разі потреби.
  • Подбати, щоб ваш телефон був зарядженим, візьміть додатковий зарядний пристрій.
  • Перевірити, чи всі необхідні документи ви взяли.
  • Взяти запас їжі, води та термос із теплим напоєм.
  • Стежити за прогнозом погоди. Якщо прогнозують несприятливі погодні умови, краще перенести поїздку на інший час.
  • Дотримуватись правил дорожнього руху та безпечних вам подорожей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]