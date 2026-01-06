Как подготовиться к зимнему путешествию на авто — советы полиции

В полиции дали несколько рекомендаций гражданам, как подготовиться к зимней поездке на транспортном средстве.

Патрульная полиция Киева дала несколько советов гражданам, как подготовиться к зимнему путешествию на автомобиле.

«Если планируете длительную поездку, обязательно посетите станцию технического обслуживания, проведите диагностику автомобиля и устраните выявленные неисправности.

Если вместе с вами в авто будут дети, позаботьтесь о детских удерживающих системах. Также проверьте исправность ремней безопасности. Безопасность — превыше всего!», — отмечают в полиции.

Также там рекомендуют:

взять запасное колесо или ремкомплект, если он не предусмотрен заводом-изготовителем;

проверить наличие следующих вещей: буксировочный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, провода для «прикуривания», лопату, канистру с бензином и стеклоомывающую жидкость;

заправить полный бак и поддерживать достаточный уровень топлива, чтобы при необходимости иметь возможность согреться с помощью обогревателя;

позаботиться о том, чтобы телефон был заряжен, взять дополнительное зарядное устройство;

проверить, все ли необходимые документы вы взяли с собой;

взять запас еды, воды и термос с теплым напитком;

следить за прогнозом погоды — если ожидаются неблагоприятные погодные условия, лучше перенести поездку на другое время;

соблюдать правила дорожного движения и желают безопасных вам поездок.

