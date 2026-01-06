Яка максимальна тривалість робочого часу неповнолітнього працівника — відповідь Держпраці
Неповнолітні особи (від 14 до 18 років) у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. Водночас вони користуються низкою суттєвих пільг щодо охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці. Про це нагадало Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.
Неповнолітні можуть працювати лише скорочений робочий час:
16–18 років – до 36 годин на тиждень;
15–16 років – до 24 годин на тиждень;
учні 14–15 років (під час канікул) – до 24 годин на тиждень.
У Держпраці додають, якщо у вас працюють учні протягом навчального року, максимальна тривалість їхнього робочого часу удвічі менша:
16–18 років – до 18 годин на тиждень;
15–16 років – до 12 годин на тиждень;
14–15 років – до 12 годин на тиждень.
