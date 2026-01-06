Музикант подав позов проти Stability AI через використання його музики для навчання ШІ

Автор стверджує, що він не надавав дозволу на копіювання, відтворення чи використання його музичних творів для навчання ШІ.

Американський музикант і автор пісень подав позов про порушення авторських прав проти компанії Stability AI та музичної ліцензійної платформи AudioSparx, пише Medianama.

У скарзі, поданій 29 грудня 2025 року до Окружного суду США Західного округу Північної Кароліни, Джеррі Андерс, який виступає під сценічним ім’ям Anders Manga, звинуватив компанії у незаконному використанні його музичних творів для навчання ШІ-продукту з генерації аудіо.

Відповідачами у справі зазначені Stability AI, розробник інструменту Stable Audio, а також Navarr Enterprises, яка управляє платформою AudioSparx, що спеціалізується на комерційному ліцензуванні музики. Андерс стверджує, що завдана шкода виникла саме на території штату, що й обґрунтовує юрисдикцію суду.

Позивач просить суд присудити статутні збитки, заборонити подальше використання його творів, зобов’язати відповідачів відшкодувати судові витрати, а також розглянути справу за участі присяжних.

Деталі справи

Згідно з матеріалами позову, Джеррі Андерс заявляє, що Stability AI та Navarr Enterprises, яка діє під брендом AudioSparx, порушили його авторські права під час навчання та комерційного використання системи генерації аудіо на основі ШІ.

Андерс зазначає, що він є автором, правовласником і зареєстрував низку оригінальних музичних композицій та звукозаписів у Бюро авторських прав США ще до ймовірного порушення. Відповідні реєстрації датовані 7 липня 2009 року і передують використанню творів відповідачами.

У позові також стверджується, що Stability AI керує платформою генерації музики Stable Audio, тоді як AudioSparx нібито надала повні музичні записи зі своєї ліцензованої бібліотеки для навчання цієї системи. За твердженням Андерса, у межах такої співпраці відповідачі мали доступ до його захищених авторським правом творів до та під час навчання Stable Audio і копіювали їх без його дозволу.

Окремо музикант звертає увагу на договір з AudioSparx, укладений у 2015 році, зазначаючи, що він не надавав дозволу на копіювання, відтворення чи використання його творів для навчання ШІ. Крім того, за його словами, на момент підписання угоди компанія не пропонувала та не описувала ліцензування або навчання ШІ як частину своєї діяльності. У позові також вказано, що Андерс звертався з вимогою вилучити його музику з каталогу AudioSparx за кілька місяців до публічного запуску Stable Audio, а згодом намагався відмовитися від будь-якого використання його творів у ШІ-проєктах. Проте компанія, за його словами, відмовила в цих вимогах.

Незважаючи на неодноразові заперечення та офіційні вимоги наприкінці 2025 року вилучити його твори з наборів даних і ліцензій, пов’язаних із ШІ, відповідачі, як стверджується, продовжували комерційно використовувати Stable Audio та монетизувати моделі, навчені на його записах, що призвело до триваючого порушення авторських прав.

