Музыкант подал иск против Stability AI из-за использования его музыки для обучения ИИ

22:36, 6 января 2026
Автор утверждает, что не давал разрешения на копирование, воспроизведение или использование его музыкальных произведений для обучения ИИ.
Музыкант подал иск против Stability AI из-за использования его музыки для обучения ИИ
Фото: medianama.com
Американский музыкант и автор песен подал иск о нарушении авторских прав против компании Stability AI и музыкальной лицензионной платформы AudioSparx, пишет Medianama.

В жалобе, поданной 29 декабря 2025 года в Окружной суд США Западного округа Северной Каролины, Джерри Андерс, выступающий под сценическим именем Anders Manga, обвинил компании в незаконном использовании его музыкальных произведений для обучения ИИ-продукта по генерации аудио.

Ответчиками по делу указаны Stability AI — разработчик инструмента Stable Audio, а также Navarr Enterprises, управляющая платформой AudioSparx, специализирующейся на коммерческом лицензировании музыки. Андерс утверждает, что причиненный ущерб возник именно на территории штата, что и обосновывает юрисдикцию суда.

Истец просит суд присудить статутные убытки, запретить дальнейшее использование его произведений, обязать ответчиков возместить судебные расходы, а также рассмотреть дело с участием присяжных.

Детали дела

Согласно материалам иска, Джерри Андерс заявляет, что Stability AI и Navarr Enterprises, действующая под брендом AudioSparx, нарушили его авторские права в процессе обучения и коммерческого использования системы генерации аудио на основе ИИ.

Андерс отмечает, что он является автором и правообладателем и зарегистрировал ряд оригинальных музыкальных композиций и звукозаписей в Бюро авторских прав США еще до предполагаемого нарушения. Соответствующие регистрации датированы 7 июля 2009 года и предшествуют использованию произведений ответчиками.

В иске также утверждается, что Stability AI управляет платформой генерации музыки Stable Audio, тогда как AudioSparx якобы предоставила полные музыкальные записи из своей лицензированной библиотеки для обучения этой системы. По словам Андерса, в рамках такого сотрудничества ответчики имели доступ к его защищенным авторским правом произведениям до и во время обучения Stable Audio и копировали их без его разрешения.

Отдельно музыкант обращает внимание на договор с AudioSparx, заключенный в 2015 году, подчеркивая, что он не предоставлял разрешения на копирование, воспроизведение или использование его произведений для обучения ИИ. Кроме того, по его словам, на момент подписания соглашения компания не предлагала и не описывала лицензирование или обучение ИИ как часть своей деятельности.

В иске также указано, что Андерс обращался с требованием удалить его музыку из каталога AudioSparx за несколько месяцев до публичного запуска Stable Audio, а впоследствии пытался отказаться от любого использования его произведений в ИИ-проектах. Однако компания, по его утверждению, отказала в выполнении этих требований.

Несмотря на неоднократные возражения и официальные требования в конце 2025 года удалить его произведения из наборов данных и лицензий, связанных с ИИ, ответчики, как утверждается, продолжали коммерчески использовать Stable Audio и монетизировать модели, обученные на его записях, что привело к продолжающемуся нарушению авторских прав.

