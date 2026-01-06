Інвестиції українців у внутрішні держоблігації за 2025 рік зросли на 42,6% – Мінфін

Внутрішні державні позики забезпечили другий за обсягом канал надходжень до держбюджету після зовнішніх запозичень.

З початку 2025 року через аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. За обсягом фінансування бюджету внутрішній ринок ОВДП став другим після зовнішніх запозичень. Протягом року Міністерство фінансів провело 184 аукціони, розповіли у відомстві.

Зростання участі громадян та бізнесу

Портфель ОВДП у власності фізичних осіб збільшився з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, або на 42,6%, а їхня частка в загальному портфелі зросла з 4,2% до 5,7%. Юридичні особи також активніше інвестували: їхній портфель зріс із 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн, частка — з 9,6% до 10,8%.

Банки та Нацбанк

Основними власниками ОВДП залишалися комерційні банки з портфелем 937,1 млрд грн (зростання на 51,4 млрд грн) та Національний банк України — 664,5 млрд грн, який скоротив портфель на понад 13 млрд грн.

Дохідність та рефінансування

Середньозважена дохідність гривневих ОВДП зросла до 16,24% (у 2024 році — 15,98%). Єврооблігації мали середньозважену дохідність 3,22%, доларові — 4,17% (раніше 4,64%). Рівень рефінансування внутрішнього державного боргу у 2025 році становив 118% загалом та 131% у гривневому сегменті.

Проведено також switch-аукціони на 35 млрд грн, що дозволило зменшити навантаження з погашення внутрішнього боргу. Серед валютних інструментів найбільший попит мали доларові ОВДП строком близько 1,5 року, обсяг залучених коштів — 2,5 млрд доларів США.

Причини зростання інтересу населення

Факторами популярності ОВДП залишаються відсутність оподаткування, 100% гарантія держави повернення коштів та спрощений доступ до інвестування.

З початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, досяг близько 2 трлн грн. На 2026 рік Мінфін планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн.

Як придбати військові облігації

ОВДП можна придбати через застосунок «Дія», банки або ліцензованих брокерів. Номінальна вартість однієї облігації — 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

Для купівлі через «Дію» потрібно: у розділі «Послуги» обрати військові облігації, визначитися з типом, обрати банк чи брокера, ввести контактні дані, обрати картку «єПідтримка» для виплат, перевірити інформацію, надіслати запит партнеру, підписати документи та оплатити облігації.

