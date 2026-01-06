Инвестиции украинцев во внутренние гособлигации за 2025 год выросли на 42,6% – Минфин

Внутренние государственные займы обеспечили второй по объему канал поступлений в госбюджет после внешних заимствований.

С начала 2025 года через аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в государственный бюджет было привлечено около 570 млрд гривен. По объему финансирования бюджета внутренний рынок ОВГЗ стал вторым после внешних заимствований. В течение года Министерство финансов провело 184 аукциона, сообщили в ведомстве.

Рост участия граждан и бизнеса

Портфель ОВГЗ в собственности физических лиц увеличился с 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, или на 42,6%, а их доля в общем портфеле выросла с 4,2% до 5,7%. Юридические лица также более активно инвестировали: их портфель вырос с 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн, доля — с 9,6% до 10,8%.

Банки и Нацбанк

Основными владельцами ОВГЗ оставались коммерческие банки с портфелем 937,1 млрд грн (рост на 51,4 млрд грн) и Национальный банк Украины — 664,5 млрд грн, который сократил портфель более чем на 13 млрд грн.

Доходность и рефинансирование

Средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ выросла до 16,24% (в 2024 году — 15,98%). Еврооблигации имели средневзвешенную доходность 3,22%, долларовые — 4,17% (ранее 4,64%). Уровень рефинансирования внутреннего государственного долга в 2025 году составил 118% в целом и 131% в гривневом сегменте.

Также проведены switch-аукционы на 35 млрд грн, что позволило уменьшить нагрузку по погашению внутреннего долга. Среди валютных инструментов наибольшим спросом пользовались долларовые ОВГЗ сроком около 1,5 года, объем привлеченных средств — 2,5 млрд долларов США.

Причины роста интереса населения

Факторами популярности ОВГЗ остаются отсутствие налогообложения, 100% гарантия государства по возврату средств и упрощенный доступ к инвестированию.

С начала полномасштабного вторжения общий объем средств, привлеченных через внутренние заимствования, достиг около 2 трлн грн. На 2026 год Минфин планирует привлечь через ОВГЗ до 420 млрд грн.

Как приобрести военные облигации

ОВГЗ можно приобрести через приложение «Дія», банки или лицензированных брокеров. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 грн, 1 000 долларов США или 1 000 евро.

Для покупки через «Дію» необходимо: в разделе «Услуги» выбрать военные облигации, определиться с типом, выбрать банк или брокера, ввести контактные данные, выбрать карту «єПідтримка» для выплат, проверить информацию, отправить запрос партнеру, подписать документы и оплатить облигации.

