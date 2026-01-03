До Києва прибули радники з питань національної безпеки країн Європи, фото

Радники з питань національної безпеки країн Європи планують обговорити безпекові та економічні питання, а також провести роботу з рамковими документами.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, до Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн.

Він зазначив, що у зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

«Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами», - додав він.

