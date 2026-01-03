В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности стран Европы

Советники по вопросам национальной безопасности стран Европы планируют обсудить вопросы безопасности и экономики, а также провести работу с рамочными документами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран.

Он отметил, что во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

«Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами», — добавил он.

