У Києві відправили на капремонт ескалатори на пересадці «Палац спорту» – «Площа Українських Героїв»

У Київському метрополітені завершили капітальний ремонт ескалаторів на станції «Палац “Україна”» та анонсували початок нових робіт на іншому пересадковому вузлі з 7 січня.

Як повідомили в КП «Київський метрополітен», плановий почерговий капітальний ремонт ескалаторів розпочинається на пересадці між станціями «Палац спорту» – «Площа Українських Героїв». Роботи триватимуть орієнтовно до середини березня.

У «Київському метрополітені» наголошують, що капітальні ремонти виконують спеціалізовані бригади фахівців на всіх 122 ескалаторах столичної підземки. Водночас пасажирів закликають дотримуватися правил користування ескалаторами, адже навіть дрібні предмети або неуважність можуть призвести до аварійних ситуацій і травм.

Зокрема, у метро просять не переступати обмежувальні лінії, триматися за поручні, не бігти ескалатором, не сидіти на східцях ескалатора, слідкувати за довгим одягом і особистими речами, а також уважно стежити за дітьми під час руху.

