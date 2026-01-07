В Киеве отправили на капремонт эскалаторы на пересадке «Дворец спорта» – «Площадь Украинских Героев»

Работы продлятся ориентировочно до середины марта.

В Киевском метрополитене завершили капитальный ремонт эскалаторов на станции «Дворец “Украина”» и анонсировали начало новых работ на другом пересадочном узле с 7 января.

Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», плановый поочередный капитальный ремонт эскалаторов начинается на пересадке между станциями «Дворец спорта» – «Площадь Украинских Героев». Работы продлятся ориентировочно до середины марта.

В «Киевском метрополитене» отмечают, что капитальные ремонты выполняют специализированные бригады специалистов на всех 122 эскалаторах столичной подземки. В то же время пассажиров призывают соблюдать правила пользования эскалаторами, ведь даже мелкие предметы или невнимательность могут привести к аварийным ситуациям и травмам.

В частности, в метро просят не переступать ограничительные линии, держаться за поручни, не бежать по эскалатору, не сидеть на ступенях эскалатора, следить за длинной одеждой и личными вещами, а также внимательно следить за детьми во время движения.

