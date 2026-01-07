  1. В мире

В Киеве отправили на капремонт эскалаторы на пересадке «Дворец спорта» – «Площадь Украинских Героев»

07:00, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работы продлятся ориентировочно до середины марта.
В Киеве отправили на капремонт эскалаторы на пересадке «Дворец спорта» – «Площадь Украинских Героев»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском метрополитене завершили капитальный ремонт эскалаторов на станции «Дворец “Украина”» и анонсировали начало новых работ на другом пересадочном узле с 7 января.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», плановый поочередный капитальный ремонт эскалаторов начинается на пересадке между станциями «Дворец спорта» – «Площадь Украинских Героев». Работы продлятся ориентировочно до середины марта.

В «Киевском метрополитене» отмечают, что капитальные ремонты выполняют специализированные бригады специалистов на всех 122 эскалаторах столичной подземки. В то же время пассажиров призывают соблюдать правила пользования эскалаторами, ведь даже мелкие предметы или невнимательность могут привести к аварийным ситуациям и травмам.

В частности, в метро просят не переступать ограничительные линии, держаться за поручни, не бежать по эскалатору, не сидеть на ступенях эскалатора, следить за длинной одеждой и личными вещами, а также внимательно следить за детьми во время движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]