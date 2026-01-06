  1. Суд інфо

РАУ роз’яснила можливість поєднання стажування з виконанням обов’язків присяжного до набуття статусу адвоката

09:49, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рада адвокатів зазначила, до набуття статусу адвоката, особа, яка проходить стажування може виконувати обов’язки присяжного.
РАУ роз’яснила можливість поєднання стажування з виконанням обов’язків присяжного до набуття статусу адвоката
Фото: unba.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада адвокатів України затвердила роз'яснення щодо можливості поєднувати статус стажиста адвоката з виконанням обов'язків присяжного до набуття статусу адвоката. Відповідне рішення № 145 ухвалено на засіданні 13 грудня 2025 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У РАУ зазначили, що правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначає Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Статус присяжних та гарантії їх діяльності визначено Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Статтею 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено наступні вимоги до присяжного:

  1. Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.
  2. Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку присяжних, зобов'язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Особа, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування набуває статус адвоката лише після складання присяги адвоката України.

Таким чином, до набуття такого статусу, особа, яка проходить стажування може виконувати обов’язки присяжного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат адвокатура РАУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]