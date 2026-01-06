РАУ роз’яснила можливість поєднання стажування з виконанням обов’язків присяжного до набуття статусу адвоката

Рада адвокатів зазначила, до набуття статусу адвоката, особа, яка проходить стажування може виконувати обов’язки присяжного.

Рада адвокатів України затвердила роз'яснення щодо можливості поєднувати статус стажиста адвоката з виконанням обов'язків присяжного до набуття статусу адвоката. Відповідне рішення № 145 ухвалено на засіданні 13 грудня 2025 року.

У РАУ зазначили, що правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначає Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Статус присяжних та гарантії їх діяльності визначено Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Статтею 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено наступні вимоги до присяжного:

Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом. Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Особа, включена до списку присяжних, зобов'язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Особа, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування набуває статус адвоката лише після складання присяги адвоката України.

Таким чином, до набуття такого статусу, особа, яка проходить стажування може виконувати обов’язки присяжного.

