Совет адвокатов разъяснил возможность совмещения стажировки с исполнением обязанностей присяжного до приобретения статуса адвоката

В Совете адвокатов отметили, что до приобретения статуса адвоката лицо, проходящее стажировку, может выполнять обязанности присяжного.

Фото: unba.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет адвокатов Украины утвердил разъяснение относительно возможности совмещать статус стажера адвоката с исполнением обязанностей присяжного до приобретения статуса адвоката. Соответствующее решение № 145 принято на заседании 13 декабря 2025 года.

В САУ отметили, что правовые основы организации и деятельности адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности в Украине определяет Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Статус присяжных и гарантии их деятельности определены Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Статьей 65 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» установлены следующие требования к присяжному:

Присяжным может быть гражданин Украины, достигший тридцатилетнего возраста и постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего окружного суда, если иное не определено законом. В списки присяжных не включаются граждане:

признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными;

имеющие хронические психические или иные заболевания, препятствующие исполнению обязанностей присяжного;

имеющие неснятую или непогашенную судимость;

народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, судьи, прокуроры, работники правоохранительных органов (органов правопорядка), военнослужащие, работники аппаратов судов, другие государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления, адвокаты, нотариусы, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета правосудия;

лица, в отношении которых в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения;

граждане, достигшие шестидесяти пяти лет;

лица, не владеющие государственным языком.

Лицо, включенное в список присяжных, обязано сообщить суду об обстоятельствах, которые делают невозможным его участие в осуществлении правосудия, при их наличии.

Согласно ст. 6 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокатом может быть физическое лицо, которое имеет полное высшее юридическое образование, владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», имеет стаж работы в сфере права не менее двух лет, сдало квалификационный экзамен, прошло стажировку (кроме случаев, установленных этим Законом), принесло присягу адвоката Украины и получило свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Лицо, которое успешно сдало квалификационный экзамен и прошло стажировку, приобретает статус адвоката только после принесения присяги адвоката Украины.

Таким образом, до приобретения такого статуса лицо, проходящее стажировку, может исполнять обязанности присяжного.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.