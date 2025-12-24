Просим о мире для Украины, мы боремся за это и молимся за это – Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент призвал к вере, единству и пожелал украинцам мира.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы издавна верили: в ночь на Рождество открываются небеса, и именно в этот день сегодня вся страна просит мира для Украины, борется за него и молится. Об этом глава государства сказал в своем рождественском поздравлении.

Зеленский отметил, что, по народным поверьям, в рождественскую ночь мечты сбываются, если рассказать их небесам. По его словам, сейчас у всех украинцев одна общая мечта и одно желание на всех.

«Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. «Чтобы он скончался», – скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире», – сказал Президент.

Он подчеркнул, что украинцы просят мира для своего государства, одновременно борясь и молясь за него.

«Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся за это. И мы этого заслуживаем. Чтобы каждая украинская семья жила в согласии. Чтобы каждый украинский ребенок обрадовался подарку, улыбнулся, сохранил такую важную детскую веру в добро и чудо», – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что украинцы заслуживают того, чтобы глаза детей, родителей, любимых и родных больше не плакали, чтобы победили добро и правда, а вместе с ними – мир.

«И были мы. И была Украина. И непременно – день, когда все соберутся дома в первый мирный год, мирное Рождество и скажут друг другу: «Христос родился! Славим Его!», – подчеркнул глава государства.

В заключение Владимир Зеленский поздравил украинок и украинцев с праздником Рождества Христова и пожелал каждому счастливого Рождества, вкусной кутьи и мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.