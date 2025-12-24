Просимо про мир для України, ми боремось за це і молимось за це – Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент закликав до віри, єдності та побажав українцям миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці здавна вірили: в ніч на Різдво відкриваються небеса, і саме цього дня сьогодні вся країна просить миру для України, бореться за нього і молиться. Про це глава держави сказав у своєму різдвяному привітанні.

Зеленський зазначив, що, за народними віруваннями, різдвяної ночі мрії здійснюються, якщо розповісти їх небесам. За його словами, нині в усіх українців одна спільна мрія і одне бажання на всіх.

«Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. «Щоб він сконав», – скаже кожен про себе, але, коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше», – сказав Президент.

Він наголосив, що українці просять миру для своєї держави, водночас борючись і молячись за нього.

«Просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимось за це. І на це заслуговуємо. Щоб кожна українська родина жила в злагоді. Щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро й диво», – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що українці заслуговують на те, аби очі дітей, батьків, коханих і рідних більше не плакали, щоб перемогли добро і правда, а разом із ними – мир.

«І були ми. І була Україна. І неодмінно – день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік, мирного Різдва і скажуть одне одному: «Христос народився! Славімо Його!»», – наголосив глава держави.

На завершення Володимир Зеленський привітав українок і українців зі святом Різдва Христового та побажав кожному щасливого Різдва, смачної куті і миру.

