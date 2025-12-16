В Киеве водитель маршрутки объехал затор по встречной полосе: видео

Водитель маршрутного транспортного средства объехал пробку по встречной полосе в Святошинском районе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве патрульные привлекли к ответственности водителя маршрутного транспортного средства, который нарушил ПДД.

В частности, как рассказали в патрульной полиции Киева, утром водитель маршрутного транспортного средства объехал затор по встречной полосе в Святошинском районе. Инцидент попал на камеры, а видео опубликовали патрульные.

Инспекторы смогли установить водителя — с ним уже провели профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем.

Кроме того, на водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд по полосе встречного движения) КоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.