  1. Общество

Туман и гололед — украинцев предупредили об ухудшении погоды

15:22, 5 января 2026
Из-за непогоды возможны проблемы с транспортом, электроснабжением и работой коммунальных служб.
Во вторник, 6 января, в Украине существенно ухудшится погода. Почти по всей стране, кроме юга, объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает ГСЧС.

Прогнозируется:

▪️ Гололед и гололедица: особенно скользко будет в центре, на востоке, севере и в части западных областей — Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой.

▪️ Густой туман: видимость всего 300–500 метров. Это касается Одесской области, Черновицкой области, севера и центра страны.

▪️ Киев и область: утром и днем также ожидаются туман и скользкие дороги.

«Из-за непогоды возможны проблемы с транспортом, электроснабжением или работой коммунальных служб. Поэтому водителям рекомендуем соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. А пешеходам — надевать удобную обувь и не спешить», — добавили в ГСЧС.

ГСЧС прогноз погоды погода

