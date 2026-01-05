Туман і ожеледиця — українців попередили про погіршення погоди

Через негоду можуть бути проблеми з транспортом, світлом чи роботою комунальників.

У вівторок, 6 січня, в Україні суттєво погіршиться погода. Майже по всій країні, крім півдня, за оголошений жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє ДСНС.

Прогнозується:

▪️ Ожеледь та ожеледиця: особливо слизько буде в центрі, на сході, півночі та в частині західних областей – Тернопільська, Хмельницька, Франківська, Чернівецька.

▪️ Густий туман: видимість всього 300-500 метрів. Це стосується Одещини, Чернівецької області, півночі та центру країни.

▪️ Київ та область: зранку та вдень теж чекаємо на туман і слизькі дороги.

«Через негоду можуть бути проблеми з транспортом, світлом чи роботою комунальників. Тому водіям рекомендуємо тримати дистанцію і не робити різких маневрів. А пішоходам – взувати зручне взуття та не поспішати», - додали у ДСНС.

