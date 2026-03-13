  1. Суспільство

Українці зможуть отримати кешбек на пальне: як працюватиме програма

10:35, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українці зможуть отримувати кешбек на бензин, дизель і газ.
Українці зможуть отримати кешбек на пальне: як працюватиме програма
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд готує програму державної підтримки для водіїв, яка передбачає компенсацію частини витрат на пальне. Відповідні доручення Міністерствам економіки та енергетики дав Президент Володимир Зеленський.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснив глава держави, така ініціатива покликана підтримати громадян на тлі дестабілізації паливного ринку, пов’язаної із ситуацією навколо Ірану та скороченням постачання нафти на світовий ринок.

«Для тих наших людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок. Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне», - пояснив Президент.

Програма передбачає виплату кешбеку під час купівлі пального на автозаправних станціях. Зокрема, українці зможуть отримати:

  • 15% кешбеку на дизельне пальне,
  • 10% кешбеку на бензин,
  • 5% кешбеку на автомобільний газ.

За словами Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, компенсація працюватиме на всіх АЗС, які приєднаються до програми, і діятиме до 1 травня.

Виплати планують здійснювати через державну програму «Національний кешбек», якою вже користуються близько 9,4 мільйона громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Україна газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

У Раді пропонують переглянути адміністративну відповідальність за порушення у сфері фінансового законодавства.

Комітет ВР розгляне законопроєкт про реєстр рахунків та нові правила фінмоніторингу

Законопроєкт дозволить низці державних органів отримувати дані про рахунки українців із реєстру в автоматизованому режимі.

Іноземних волонтерів під час війни звільнять від вимоги довгострокової візи для посвідки

Верховна Рада ухвалила Закон, який скасовує вимогу довгострокової візи для іноземців і осіб без громадянства, залучених до гуманітарної або волонтерської діяльності в Україні.

Перші післявоєнні вибори: як влада планує організувати голосування для мільйонів українців за межами країни

Українська влада готує законопроєкт для перших післявоєнних виборів за кордоном і вирішення спірних питань щодо голосування на території рф і рб.

Марина Барсук: Легітимність рішень з’їзду суддів не підлягає сумніву, а трихвилинний регламент для кандидатів РСУ — це виклик для кращих

Новообрана членкиня Ради суддів України, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у інтерв’ю розповіла про залаштунки ХХ з’їзду суддів і питання балансу між незалежністю та відповідальністю суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]