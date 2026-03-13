Розкрадання понад 14 млн грн на фортифікаціях — на Дніпропетровщині викрили посадовців військової частини

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про дві схеми розкрадання коштів під час будівництва оборонних рубежів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області. У розкраданні бюджетних коштів підозрюють посадовців військової частини та їхніх цивільних спільників. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, у 2024 році службовці військової частини організували закупівлю матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами. До схем залучили підконтрольні підприємства, які отримували прямі договори.

Ціни на матеріали завищували приблизно на 20% від ринкових. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували. При цьому матеріали для оборонних позицій фактично купували значно дешевше.

«Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі», — зазначив Руслан Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника. Лише за травень–червень 2024 року державі завдано 7,3 млн грн збитків. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В іншому епізоді, за версією слідства, брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

Трьом підозрюваним уже обрали запобіжні заходи, ще один перебуває в лікарні.

«Перевіряємо причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень. Працюємо далі», — додав Генеральний прокурор.

Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.