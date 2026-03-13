  1. В Україні

Розкрадання понад 14 млн грн на фортифікаціях — на Дніпропетровщині викрили посадовців військової частини

10:17, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про дві схеми розкрадання коштів під час будівництва оборонних рубежів.
Розкрадання понад 14 млн грн на фортифікаціях — на Дніпропетровщині викрили посадовців військової частини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили корупційні схеми під час будівництва оборонних рубежів у Дніпропетровській області. У розкраданні бюджетних коштів підозрюють посадовців військової частини та їхніх цивільних спільників. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у 2024 році службовці військової частини організували закупівлю матеріалів для фортифікацій за завищеними цінами. До схем залучили підконтрольні підприємства, які отримували прямі договори.

Ціни на матеріали завищували приблизно на 20% від ринкових. Бюджетні кошти перераховували на рахунки компаній, після чого гроші переводили у готівку або легалізували. При цьому матеріали для оборонних позицій фактично купували значно дешевше.

«Одна військова частина. Дві схеми. П’ятеро підозрюваних. Понад 14 млн грн збитків державі», — зазначив Руслан Кравченко.

Генпрокурор зазначив, що один із епізодів організував командир військової частини у званні полковника. Лише за травень–червень 2024 року державі завдано 7,3 млн грн збитків. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В іншому епізоді, за версією слідства, брали участь начальник групи державних закупівель військової частини, офіцер цієї групи, його дружина та цивільний арбітражний керуючий. Вони привласнили ще близько 6,7 млн грн.

Трьом підозрюваним уже обрали запобіжні заходи, ще один перебуває в лікарні.

«Перевіряємо причетність інших посадовців та можливі розкрадання на десятки мільйонів гривень. Працюємо далі», — додав Генеральний прокурор.

Слідство триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП військові Дніпро Генеральний прокурор України офіс генерального прокурора Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи за фінансові порушення не змінювалися 30 років: у Раді пропонують оновити розміри

У Раді пропонують переглянути адміністративну відповідальність за порушення у сфері фінансового законодавства.

Комітет ВР розгляне законопроєкт про реєстр рахунків та нові правила фінмоніторингу

Законопроєкт дозволить низці державних органів отримувати дані про рахунки українців із реєстру в автоматизованому режимі.

Іноземних волонтерів під час війни звільнять від вимоги довгострокової візи для посвідки

Верховна Рада ухвалила Закон, який скасовує вимогу довгострокової візи для іноземців і осіб без громадянства, залучених до гуманітарної або волонтерської діяльності в Україні.

Перші післявоєнні вибори: як влада планує організувати голосування для мільйонів українців за межами країни

Українська влада готує законопроєкт для перших післявоєнних виборів за кордоном і вирішення спірних питань щодо голосування на території рф і рб.

Марина Барсук: Легітимність рішень з’їзду суддів не підлягає сумніву, а трихвилинний регламент для кандидатів РСУ — це виклик для кращих

Новообрана членкиня Ради суддів України, суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук у інтерв’ю розповіла про залаштунки ХХ з’їзду суддів і питання балансу між незалежністю та відповідальністю суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]