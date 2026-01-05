В 2026 году обновлена программа «Сделано в Украине» – что изменилось

Правительство не отменило ни одной программы развития производителей и ввело новые инструменты стимулирования внутреннего производства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года в политике развития украинских производителей «Сделано в Украине» вступили в силу изменения по пяти направлениям. Все без исключения программы развития украинских производителей, действовавшие в прошлом году, сохранены на 2026 год, подробно сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Новый порог локализации

С 1 января 2026 года уровень локализации, требуемый при публичных закупках, возрастает с 25 до 30%.

Это плановое повышение, предусмотренное законодательством еще в 2022 году. Тогда стартовый порог локализации был установлен на уровне 10% и с тех пор растет на 5% ежегодно, пока не достигнет 40%.

С 1 января производители товаров, на которые распространяется требование локализации, могут загружать в реестр обновленные данные о своих товарах и подтверждать уровень локализации 30%.

Благодаря локализации удалось обеспечить выживание целых отраслей украинской промышленности в условиях войны. В частности, спрос со стороны государства и общественности стал опорой для производителей городского и железнодорожного транспорта, коммунальной и спецтехники, энергетического оборудования.

В 2025 году правительство одобрило инициативу предприятий еще нескольких отраслей присоединиться к локализации. Теперь приоритет при публичных закупках также имеют производители легкой промышленности, электротехники, лифтов, тракторов, труб большого диаметра и металлоконструкций.

Постепенный рост уровня локализации имеет целью создать дополнительный спрос на украинские товары со стороны публичных заказчиков и увеличить инвестиции во внутреннее производство как готовых товаров, так и компонентов.

Страхование военных рисков

С 1 января 2026 года в Украине начинает действовать механизм страхования имущества от военных рисков, который администрирует Экспортно-кредитное агентство (ЭКА).

Он будет работать в двух форматах:

Прямая компенсация убытков предприятий из-за вражеских обстрелов — этот формат предусмотрен для предприятий, работающих в прифронтовых районах ряда областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Стоимость страхования имущества — 0,5% от суммы вероятного ущерба. Лимит компенсационной выплаты от государства — до 10 млн грн.

Компенсация страховых премий — этот механизм будет действовать по всей Украине. Цель — сделать коммерческое страхование от военных рисков более доступным. По полисам страхования имущества от военных рисков государство будет компенсировать часть тарифа страховой компании. Лимит для одного договора страхования — до 1 млн грн.

На финансирование этих двух программ в государственном бюджете 2026 года предусмотрено 1 млрд грн.

Нулевые экспортные квоты на вывоз металлолома и леса

С 1 января 2026 года правительство ввело нулевую квоту на вывоз из Украины металлолома черных и цветных металлов, а также промышленной древесины и дров.

Это продолжение реализации важного принципа политики «Сделано в Украине»: сырье должно перерабатываться на внутреннем рынке, а не бесконтрольно вывозиться из Украины.

На экспорт должен идти не лес, а плиты, а лучше мебель и модульные дома. Не лом, а трубы и арматура, а лучше станки и машины.

Ранее, в сентябре 2025 года, по этому же принципу был ограничен вывоз из Украины сои и рапса.

От переработки древесины государство получает в десятки раз больше налогов, чем от ее экспорта, а от переработки лома — в сотни раз.

Вокруг вывоза этих товаров сложились теневые схемы уклонения от налогов, которые должны быть прекращены.

Перерабатывающая промышленность — №1 по наполнению сводного бюджета за 11 месяцев 2025 года.

Увеличение лимита программы «Свое дело»

С 1 января 2025 года правительство увеличивает сумму гранта на создание или развитие собственного дела с 250 тыс. грн до 350 тыс. грн.

Эти средства могут понадобиться для открытия или расширения швейной мастерской, пекарни или СТО.

Еще одно важное нововведение с 1 января — возможность получить повторный грант. Предприниматели, которые уже успешно реализовали предыдущий грант (выполнили все условия и уплатили налоги), теперь имеют право подать заявку на дополнительный микрогрант для расширения бизнеса.

Кроме того, с 1 января расширена категория получателей ветеранских грантов до 1 млн грн. Теперь их также могут получать родители и совершеннолетние дети ветеранов.

За период с начала действия программы с июня 2022 года выдано 31,5 тысяч грантов «Собственное дело» на 7,7 млрд грн. Получатели грантов создали 45,7 тыс. рабочих мест.

Национальные стенды на международных выставках

В этом году впервые за много лет правительство возрождает финансирование национальных стендов на международных выставках.

Украинские производители смогут воспользоваться государственной поддержкой, чтобы представить свою продукцию иностранным покупателям.

Это решение является частью экспортной компоненты в рамках политики «Сделано в Украине».

На эту программу в государственном бюджете 2026 года предусмотрено 50 млн грн. Это небольшие средства, их скорее стоит воспринимать как пилотный проект.

Перечень выставок с национальными стендами утверждает Минэкономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.