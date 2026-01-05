Хто оплачивает лечение потерпевшего после ДТП: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разъяснил, кто именно обязан оплачивать лечение потерпевшего от преступления, если человек получил травмы и находился в больнице.

Лицо, совершившее преступление, обязано возместить расходы учреждения здравоохранения на лечение потерпевшего от этого преступления. Сумма средств взыскивается судом с обвиняемого либо лица, которое по закону несет гражданскую ответственность за причиненный вред, по иску учреждения здравоохранения или прокурора. На это указал Верховный Суд в деле № 308/1463/19 (производство № 61-17459св24).

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу заместителя руководителя Закарпатской областной прокуратуры по делу по иску заместителя руководителя Ужгородской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации к мужчине о взыскании расходов на стационарное лечение лица, потерпевшего от преступления.

В обоснование заявленных требований прокурор указывал, что приговором городского районного суда от 11.04.2018 по делу № 308/3342/17, вступившим в законную силу 14.05.2018, мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, от отбывания которого он был освобожден по амнистии.

Прокурор отмечал, что в связи с полученными телесными повреждениями потерпевшая от ДТП с 27.12.2016 по 01.02.2017 находилась на стационарном лечении в Областном клиническом центре нейрохирургии и неврологии, который финансируется за счет средств Департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации. Расходы на стационарное лечение потерпевшей составили 38 366,00 грн, которые прокурор просил суд взыскать с ответчика в пользу государства в лице Департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, мотивируя свое решение тем, что расходы учреждения здравоохранения на стационарное лечение потерпевшей от преступного деяния должны быть возмещены лицом, совершившим уголовное правонарушение, и зачислены в соответствующий бюджет либо в пользу юридического лица (ведомства), которому принадлежит учреждение здравоохранения.

Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, принял новое решение об отказе в удовлетворении иска, обосновывая это тем, что в случае совершения ДТП по вине лица, гражданско-правовая ответственность которого застрахована, расходы на лечение потерпевшего, понесенные учреждением здравоохранения, должна возместить страховая компания в пределах лимита ответственности по договору страхования.

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе, исходя из следующего.

Вопрос о возмещении расходов на стационарное лечение потерпевшего решается согласно Порядку исчисления размера фактических расходов учреждения здравоохранения на стационарное лечение потерпевшего от преступного деяния и зачисления взысканных с виновных лиц средств в соответствующий бюджет и их использования, утвержденному постановлением КМ Украины от 16.07.1993 № 545. Сумма средств, подлежащая возмещению, определяется учреждением здравоохранения, в котором находился на лечении потерпевший, с учетом количества койко-дней, проведенных им в стационаре, и ежедневной стоимости его лечения. Срок и обоснованность пребывания потерпевшего от преступления на стационарном лечении определяется на основании данных лечебного учреждения, где он находился на лечении. К делу должна быть приобщена справка-расчет бухгалтерии этого учреждения с указанием стоимости одного койко-дня и общей суммы фактических расходов на лечение потерпевшего.

В данном деле прокурор в интересах государства в лице Департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации обратился в суд с иском о возмещении расходов на стационарное лечение лица, пострадавшего от уголовного правонарушения.

Сторонами договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств являются страхователь и страховщик. Договор заключается с целью обеспечения прав третьих лиц (потерпевших) на возмещение вреда, причиненного этим третьим лицам (потерпевшим) в результате совершения ДТП с участием обеспеченного транспортного средства.

Следовательно, расходы лечебного учреждения на лечение потерпевшего от преступления не могут быть возмещены страховой компанией по договору обязательного страхования.

