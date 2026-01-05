Хто оплачує лікування потерпілого після ДТП: позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, хто саме має оплачувати лікування потерпілого від злочину, якщо людина отримала травми та перебувала у лікарні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Особа, яка вчинила злочин, зобов'язана відшкодувати витрати закладу охорони здоров'я на лікування потерпілого від цього злочину. Сума коштів стягується судом з обвинуваченого або особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, за позовом закладу охорони здоров'я або прокурора. На цьому вказав Верховний Суд у справі № 308/1463/19 (провадження № 61-17459св24).

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури у справі за позовом заступника керівника Ужгородської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Департаменту охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адміністрації до чоловіка про стягнення витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину.

На обґрунтування заявлених вимог прокурор зазначав, що вироком міськрайонного суду від 11.04.2018 у справі № 308/3342/17, який набрав законної сили 14.05.2018, чоловіка було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки, від відбуття якого було звільнено за амністією.

Прокурор вказував, що у зв’язку з отриманими тілесними ушкодженнями потерпіла від ДТП з 27.12.2016 до 01.02.2017 перебувала на стаціонарному лікуванні в Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології, який фінансується за кошти Департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації. Витрати на стаціонарне лікування потерпілої склали 38 366,00 грн, які прокурор просив суд стягнути з відповідача на користь держави в особі Департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Суд першої інстанції позов задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що витрати закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілої від злочинного діяння повинні бути відшкодовані особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, та зараховані до відповідного бюджету або на користь юридичної особи (відомства), якій належить заклад охорони здоров’я.

Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував, ухвалив нове рішення про відмову у задоволенні позову, обґрунтовуючи тим, що в разі вчинення ДТП з вини особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, витрати на лікування потерпілого, які поніс заклад охорони здоров'я, має відшкодувати страхова компанія в межах ліміту відповідальності за договором страхування.

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову скасував, рішення суду першої інстанції залишив в силі з огляду на таке.

Питання про відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілого вирішується згідно з Порядком обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння та зарахування стягнених з винних осіб коштів до відповідного бюджету і їх використання, затвердженим постановою КМ України від 16.07.1993 № 545. Сума коштів, що підлягає відшкодуванню, визначається закладом охорони здоров’я, в якому перебував на лікуванні потерпілий, з урахуванням кількості ліжко-днів, проведених ним у стаціонарі, та щоденної вартості його лікування. Термін і обґрунтованість перебування потерпілого від злочину на стаціонарному лікуванні визначається на підставі даних лікувального закладу, де він перебував на лікуванні. До справи має бути приєднана довідка-розрахунок бухгалтерії цього закладу із записом про вартість одного ліжко-дня та загальну суму фактичних витрат на лікування потерпілого.

У цій справі прокурор в інтересах держави в особі Департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації звернувся до суду з позовом про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка постраждала від кримінального правопорушення.

Сторонами договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є страхувальник та страховик. Договір укладається з метою забезпечення прав третіх осіб (потерпілих) на відшкодування шкоди, завданої цим третім особам (потерпілим) унаслідок скоєння ДТП за участю забезпеченого транспортного засобу.

Отже, витрати лікувального закладу на лікування потерпілого від злочину не можуть бути відшкодовані за договором обов’язкового страхування страховою компанією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.