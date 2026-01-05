Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Кабинет Министров Украины постановлением от 24 декабря 2025 г. № 1735 обновил правила оборота специальных средств самообороны, изменив устаревшее постановление Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1993 г. № 706 «О порядке продажи, приобретения, регистрации, учета и применения специальных средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия».

Обновленная редакция постановления фиксирует перечень специальных средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, к которым относятся:

-упаковки с аэрозолями слезоточивого и раздражающего действия (газовые баллончики);

-газовые пистолеты и револьверы калибра 6, 8 и 9 миллиметров;

-патроны к ним, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия.

Приобретение средств самообороны осуществляется в магазинах, в которых проводится продажа специальных средств самообороны, индивидуальной защиты, активной обороны, которые являются объектами разрешительной системы и имеют лицензию.

Газовые баллончики могут приобретаться, носиться, перевозиться и храниться юридическими лицами, физическими лицами — предпринимателями и гражданами, достигшими 18-летнего возраста, без каких-либо разрешений.

Никаких справок, медицинских заключений или регистрации для баллончика Положение не требует.

Совершенно иная логика заложена в отношении газовых пистолетов и револьверов.

Хранение, ношение, перевозка и применение безномерных или самодельных газовых пистолетов и револьверов запрещается.

Пригодность газовых пистолетов и револьверов для дальнейшего использования устанавливается во время их перерегистрации (продления срока действия соответствующего разрешения), переоформления или получения направления на комиссионную продажу.

Непригодные для дальнейшего использования специальные средства самообороны подлежат уничтожению.

Юридические лица, физические лица — предприниматели имеют право на приобретение газовых пистолетов (револьверов) и патронов к ним на основании разрешения на приобретение, выданного уполномоченным подразделением органа Национальной полиции.

Порядок приобретения, учета, хранения, ношения и перевозки газовых пистолетов (револьверов) и патронов к ним

Приобретение гражданами, достигшими 18-летнего возраста, газовых пистолетов (револьверов) осуществляется на основании разрешения на приобретение, выданного уполномоченным подразделением органа Национальной полиции, при условии наличия заключения (справки) врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний и справки об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применения.

После приобретения газовых пистолетов (револьверов) граждане обращаются в уполномоченные подразделения органов Национальной полиции для получения разрешения на хранение и ношение.

Приобретение, хранение, ношение, перевозка патронов к газовым пистолетам (револьверам) осуществляется без получения разрешения при наличии разрешения на хранение и ношение газовых пистолетов (револьверов).

Разрешение на приобретение выдается сроком до трех месяцев.

Разрешение на хранение и ношение выдается сроком на три года.

Такое разрешение выдается работникам юридического лица, физического лица — предпринимателя на каждый газовый пистолет (револьвер) отдельно.

Разрешение на приобретение, хранение и ношение не выдается, а также аннулируется (прекращается) в случае:

– наличия у лица медицинских противопоказаний к выполнению соответствующих функциональных обязанностей и владению объектом разрешительной системы;

– привлечения в течение года к административной ответственности по статье 173-2 (за совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также наличия в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» срочного запретительного предписания в отношении обидчика или ограничительного предписания в отношении обидчика;

– привлечения в течение года к административной ответственности два раза или более по статьям 44, 173, 195-2, 195-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (за нарушения в сферах оборота наркотиков и психотропных веществ, мелкое хулиганство, нарушение порядка приобретения, хранения, регистрации или учета газовых пистолетов и револьверов и патронов к ним, нарушение правил применения специальных средств самообороны);

– привлечения в течение года к административной ответственности по частям второй, третьей статей 130 и 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде);

– поступления в орган Национальной полиции информации о сообщении лицу о подозрении в уголовном производстве или информации о составлении сообщения лицу о подозрении, не врученного из-за неустановления его местонахождения; наличия у лица судимости за уголовное правонарушение, которая не погашена или не снята в установленном порядке;

– наличия решения о применении санкций, наличия решения суда о конфискации или возмездном изъятии специального средства самообороны (в течение года со дня вступления в законную силу).

Юридические лица, физические лица — предприниматели и граждане обязаны обеспечить условия для хранения газовых пистолетов (револьверов) и патронов к ним, исключающие их утрату и возможность незаконного завладения ими.

При ношении или перевозке газовых пистолетов (револьверов) и патронов к ним гражданин или работник юридического лица, физического лица — предпринимателя обязан иметь соответствующее разрешение на хранение и ношение.

Ношение газовых пистолетов (револьверов) и патронов к ним осуществляется непосредственно при себе, в элементах одежды, в кобурах, специальных сумках скрытого ношения, в отдельных сумках или кейсах.

В случае отсутствия такого разрешения газовый пистолет (револьвер) и патроны к нему изымаются работником полиции.

Перевозка газовых пистолетов (револьверов) и патронов к ним осуществляется в разряженном состоянии, отдельно друг от друга, транспортным средством, в таре, обеспечивающей их защиту от повреждений и утрат во время транспортировки.

В случае смерти лица или признания его безвестно отсутствующим газовый пистолет (револьвер) и патроны к нему в пятидневный срок сдаются его близким лицом (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родная и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, бабка, прадед, прабабка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный) в орган (подразделение) Национальной полиции на временное хранение до решения вопроса о наследовании имущества.

Если среди наследников нет лиц, имеющих право на хранение газовых пистолетов (револьверов), такие газовые пистолеты (револьверы) должны быть реализованы или переоформлены.

В случае отмены решения суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим ранее сданный газовый пистолет (револьвер) и патроны к нему, временно хранящиеся в органе (подразделении) Национальной полиции, возвращаются такому лицу.

Запрещается передавать в пользование газовые пистолеты (револьверы) и патроны к ним другим лицам.

В случае утраты газового пистолета (револьвера) гражданин или работник юридического лица, физического лица — предпринимателя обязан немедленно сообщить об этом органам (подразделениям) Национальной полиции по месту установления факта утраты газового пистолета (револьвера) или незаконного завладения им.

Учет газовых пистолетов (револьверов) лиц, в собственности которых они находятся, документов, связанных с их оборотом, а также фактов их хищения и утраты осуществляется в функциональной подсистеме «Единый реестр оружия» единой информационной системы МВД.

Порядок применения специальных средств самообороны

Специальные средства самообороны применяются:

– для защиты от противоправных посягательств на собственную жизнь лица или его здоровье, жилье и имущество либо жизнь или здоровье, жилье и имущество других лиц;

– для защиты от животных, угрожающих жизни или здоровью лица.

Перед применением специальных средств самообороны необходимо заранее предупредить нападающего о намерении их применения, предоставив ему достаточное время для выполнения законного требования, кроме случаев, когда промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье лица или иные тяжкие последствия, либо в сложившейся ситуации такое предупреждение является неоправданным или невозможным.

Если вследствие применения специальных средств самообороны нападавший получил физические повреждения или умер, гражданин или работник юридического лица, физического лица — предпринимателя, применивший такие средства, обязан немедленно вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, принять меры по обеспечению охраны места происшествия и сообщить об этом органу (подразделению) Национальной полиции.

Запрещается:

применять специальные средства самообороны в случае:

– значительного скопления людей, если от этого могут пострадать посторонние лица;

– в отношении женщин с явными признаками беременности;

– лиц с явными признаками инвалидности, лиц пожилого возраста, несовершеннолетних лиц, когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения;

– а также против работников правоохранительных органов, военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей;

изменять конструкцию составных частей газового пистолета (револьвера) с целью приспособления его для стрельбы патронами других типов.

Контроль за соблюдением юридическими лицами, физическими лицами — предпринимателями и гражданами требований Положения осуществляет полиция.

Автор: Тарас Лученко

