Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України постановою від 24 грудня 2025 р. № 1735 оновив правила обігу спеціальних засобів самооборони, змінивши застарілу постанову Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії».

Оновлена редакція постанови фіксує перелік спеціальних засобів самооборон, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, до яких належать:

упаковки з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії (газові балончики);

газові пістолети і револьвери калібру 6, 8 і 9 міліметрів,

патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

Придбання засобів самооборони здійснюється в магазинах, у яких проводиться продаж спеціальних засобів самооборони, індивідуального захисту, активної оборони, що є об’єктами дозвільної системи та мають ліцензію.

Газові балончики можуть придбаватися, носитися, перевозитися та зберігатися юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та громадянами, які досягли 18-річного віку, без будь-яких дозволів.

Жодних довідок, медичних висновків або реєстрації для балончика Положення не вимагає.

Зовсім інша логіка закладена щодо газових пістолетів і револьверів.

Зберігання, носіння, перевезення та застосування безномерних або саморобних газових пістолетів і револьверів забороняється.

Придатність газових пістолетів і револьверів для подальшого користування встановлюється в під час їх перереєстрації (продовження строку дії відповідного дозволу), переоформлення або отримання направлення на комісійний продаж.

Непридатні для подальшого користування спеціальні засоби самооборони підлягають знищенню.

Юридичні особи, фізичні особи — підприємці мають право на придбання газових пістолетів (револьверів) та патронів до них на підставі дозволу на придбання, виданого уповноваженим підрозділом органу Національної поліції

Порядок придбання, обліку, зберігання, носіння та перевезення газових пістолетів (револьверів) та патронів до них

Придбання громадянами, які досягли 18-річного віку , газових пістолетів (револьверів) здійснюється на підставі дозволу на придбання, виданого уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, за умови наявності висновку (довідки) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про відсутність медичних протипоказань та довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

Після придбання газових пістолетів (револьверів) громадяни звертаються до уповноважених підрозділів органів Національної поліції для отримання дозволу на зберігання та носіння.

Придбання, зберігання, носіння, перевезення патронів до газових пістолетів (револьверів) здійснюється без отримання дозволу, за умови наявності дозволу на зберігання та носіння газових пістолетів (револьверів).

Дозвіл на придбання видається строком до трьох місяців.

Дозвіл на зберігання та носіння видається строком на три роки.

Такий дозвіл видається працівникам юридичної особи, фізичної особи — підприємця на кожний газовий пістолет (револьвер) окремо.

Дозвіл на придбання, зберігання та носіння не видається, а також анулюється (припиняється) у разі:

-наявності в особи медичних протипоказань до виконання відповідних функціональних обов’язків та володіння об’єктом дозвільної системи;

-притягнення протягом року до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 (за вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також наявності відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” термінового заборонного припису стосовно кривдника або обмежувального припису стосовно кривдника;

-притягнення протягом року до адміністративної відповідальності два рази чи більше за статтями 44, 173, 195-2 , 195-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (за порушення у сферах обігу наркотиків та психотропних речовин, дрібне хуліганство, порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них, порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони);

-притягнення протягом року до адміністративної відповідальності за частинами другою, третьою статей 130 і 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді);

-надходження до органу Національної поліції інформації про повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні або інформації про складення повідомлення особі про підозру, що не вручене через невстановлення її місцезнаходження; наявності в особи судимості за кримінальне правопорушення, яка не погашена або не знята в установленому порядку;

-наявності рішення про застосування санкцій, наявності рішення суду про конфіскацію або оплатне вилучення спеціального засобу самооборони (протягом року з дня набрання законної сили).

Юридичні особи, фізичні особи — підприємці та громадяни зобов’язані забезпечити умови для зберігання газових пістолетів (револьверів) та патронів до них, що виключають їх втрату та можливість незаконного заволодіння ними..

Під час носіння або перевезення газових пістолетів (револьверів) та патронів до них громадянин або працівник юридичної особи, фізичної особи — підприємця зобов’язаний мати відповідний дозвіл на зберігання та носіння.

Носіння газових пістолетів (револьверів) та патронів до них здійснюється безпосередньо при собі, в елементах одягу, у кобурах, спеціальних сумках прихованого носіння, в окремих сумках чи кейсах.

У разі відсутності такого дозволу газовий пістолет (револьвер) та патрони до нього вилучаються працівником поліції.

Перевезення газових пістолетів (револьверів) та патронів до них здійснюється в розрядженому стані, окремо один від одного, транспортним засобом, у тарі, що забезпечує їх захист від пошкоджень і втрат під час транспортування.

У разі смерті особи або визнання її безвісно відсутньою газовий пістолет (револьвер) та патрони до нього в п’ятиденний строк здаються її близькою особою (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений) до органу (підрозділу) Національної поліції на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування майна.

Якщо серед спадкоємців немає осіб, які мають право на зберігання газових пістолетів (револьверів), такі газові пістолети (револьвери) повинні бути реалізовані або переоформлені.

У разі скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або померлою попередньо зданий газовий пістолет (револьвер) та патрони до нього, що тимчасово зберігаються в органі (підрозділі) Національної поліції, повертаються такій особі.

Забороняється передавати у користування газові пістолети (револьвери) та патрони до них іншим особам.

У разі втрати газового пістолета (револьвера) громадянин або працівник юридичної особи, фізичної особи — підприємця зобов’язаний негайно повідомити про це органам (підрозділам) Національної поліції за місцем установлення факту втрати газового пістолета (револьвера) або незаконного заволодіння ним.

Облік газових пістолетів (револьверів) осіб, у власності яких вони перебувають, документів, пов’язаних з їх обігом, а також фактів їх викрадення та втрати здійснюється у функціональній підсистемі “Єдиний реєстр зброї” єдиної інформаційної системи МВС.

Порядок застосування спеціальних засобів самооборони

Спеціальні засоби самооборони застосовуються:

-для захисту від протиправних посягань на власне життя особи або її здоров’я, житло та майно чи життя або здоров’я, житло і майно інших осіб;

-для захисту від тварин, що загрожують життю або здоров’ю особи.

Перед застосуванням спеціальних засобів самооборони необхідно заздалегідь попередити нападника про намір їх застосування, надавши йому достатнього часу для виконання законної вимоги, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим чи неможливим.

Якщо внаслідок застосування спеціальних засобів самооборони нападник зазнав фізичних ушкоджень або помер, громадянин або працівник юридичної особи, фізичної особи — підприємця, що застосував такі засоби, зобов’язаний негайно викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, вжити заходів до забезпечення охорони місця події та сповістити про це орган (підрозділ) Національної поліції.

Забороняється:

застосовувати спеціальні засоби самооборони в разі

- значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи,

-стосовно жінок з явними ознаками вагітності,

-осіб з явними ознаками інвалідності, осіб похилого віку, неповнолітніх осіб, коли їх вік очевидний або відомий, крім випадків здійснення ними збройного або групового нападу,

-а також проти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків;

змінювати конструкцію складових частин газового пістолета (револьвера) з метою пристосування його для стрільби патронами інших типів.

Контроль за дотриманням юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та громадянами вимог Положення здійснює поліція.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.